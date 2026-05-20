Ученик во средно училиште нападнат од врсници, подолг период бил малтретиран

Во Аеродром бил пријавен физички напад врз 18-годишно момче, кое, според пријавата, подолг период било вознемирувано од врсници во средното училиште каде што учело.

Според информациите од Министерство за внатрешни работи, Д.Т.(66) од Скопје пријавил дека неговиот син К.Т.(18) на 14 мај околу 11:10 часот бил физички нападнат од Р.А.(18) од Трубарево и уште еден 17-годишник.

Момчето подолг временски период било вознемирувано од истите лица во кругот на средното училиште, а случајот претходно бил пријавен и во училишната служба.

Од МВР информираат дека се преземаат мерки за расчистување на случајот.