Ученици ќе танцуваат против насилство пред македонското Собрание

Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ денеска пред македонското Собрание организа изведба на социјален танц театар подготвен од ученици од СУГС „Јосип Броз Тито“ од Скопје и СОУ „Гостивар“ од Гостивар по повод 1 Јуни – Меѓународниот ден на детето. Местото на настанот е избрано поради тоа што е место на носење одлуки, со цел да се упати јасна порака дека заштитата на децата од насилство, нивната безбедност и благосостојба мора да бидат врвен општествен и институционален приоритет.

-Иако учебната година завршува, проблемите со кои се соочуваат децата не завршуваат со последното ѕвонче. Следува нова учебна година, нови генерации и деца кои ќе имаат потреба од безбедна, поддржувачка и ненасилна училишна средина, велат од „Меѓаши“.

Преку ангажирана уметност, социјален танц театар, нагласуваат од Првата детска амбасада, учениците ќе прикажат една од илјадниците сцени на насилство, отфрленост и осаменост кои секојдневно се случуваат во училиштата, но, најчесто остануваат невидливи за возрасните.

-Токму затоа, тие преку овој настап повикуваат на поголема одговорност, емпатија и конкретна акција во превенцијата и заштитата на децата од сите форми на насилство и исклучување, нагласуваат од „Меѓаши“.