Ученици ќе танцуваат против насилство пред македонското Собрание

01/06/2026 08:53
Фото: Б. Грданоски

Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ денеска пред македонското Собрание организа изведба на социјален танц театар подготвен од ученици од СУГС „Јосип Броз Тито“ од Скопје и СОУ „Гостивар“ од Гостивар по повод 1 Јуни – Меѓународниот ден на детето. Местото на настанот е избрано поради тоа што е место на носење одлуки, со цел да се упати јасна порака дека заштитата на децата од насилство, нивната безбедност и благосостојба мора да бидат врвен општествен и институционален приоритет.

-Иако учебната година завршува, проблемите со кои се соочуваат децата не завршуваат со последното ѕвонче. Следува нова учебна година, нови генерации и деца кои ќе имаат потреба од безбедна, поддржувачка и ненасилна училишна средина, велат од „Меѓаши“. 

Преку ангажирана уметност, социјален танц театар, нагласуваат од Првата детска амбасада, учениците ќе прикажат една од илјадниците сцени на насилство, отфрленост и осаменост кои секојдневно се случуваат во училиштата, но, најчесто остануваат невидливи за возрасните.

-Токму затоа, тие преку овој настап повикуваат на поголема одговорност, емпатија и конкретна акција во превенцијата и заштитата на децата од сите форми на насилство и исклучување, нагласуваат од „Меѓаши“. 

Поврзани содржини

Над 650 планинари учествуваа на 44. традиционално искачување на Титов Врв
Водата во Дојранското Езеро безбедна е за капење
Колапс на универзитетите: УКИМ го нема ни на листата Глобал 2000
Досега 14 пати го ограбувале вечното почивалиште на тапанарот на ДНК: „Не го оставаат гробот на мојот син“
Со манифестацијата „Денови на децата“ започнува „Културно лето на Чаир 2026“
МАНУ одбележува 80 години од раѓањето на академик Глигор Јовановски
На секое дете му треба семејство: Одбележување на Денот на згрижувачките семејства
Авионска дезинсекција против возрасни форми на комарци во Скопје

Најчитани