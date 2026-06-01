Со манифестацијата „Денови на децата“ започнува „Културно лето на Чаир 2026“

01/06/2026 08:57

Општина Чаир официјално ќе го отвори новото издание на традиционалната манифестација „Културно лето на Чаир 2026“, едномесечна програма посветена на културата, уметноста, традицијата и промоцијата на општествените вредности.

Отворањето на манифестацијата ќе биде одбележано со тридневната програма „Денови на децата“, која ќе се реализира од 1 до 3 јуни во Старата чаршија, на Плоштадот Скендербег и во дворот на Мурат-пашината џамија.

Програмата започнува на 1 јуни во 17 часот со дефиле на учениците од основните училишта во Чаир во народни носии и со училишни транспаренти, кое ќе се движи од Зегин низ Старата чаршија до Плоштадот Скендербег. Потоа ќе следува богата културно-уметничка програма со учество на основните училишта, културно-уметничките друштва и детските групи.

Во текот на трите денови граѓаните ќе имаат можност да проследат уметнички настапи, песни, ора, рецитации, драматизации и изложби на ликовни творби од учениците, претворајќи го Чаир во простор исполнет со креативност, култура и младински талент.

 

 

