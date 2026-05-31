Украина е под закана од масивни комбинирани руски воздушни напади

31/05/2026 21:14

 Украинскиот претседател Володимир Зеленски денеска предупреди за непосредната закана од масовни комбинирани руски воздушни напади со дронови и ракети во следните 24 до 48 часа.

„Имаме разузнавачки информации, потврдени од нашите американски и европски партнери, кои потврдуваат дека Русија подготвува напад од големи размери“, изјави Зеленски за американската телевизиска мрежа Си-би-ес (CBS).

Претседателот го повика украинското население да биде исклучително претпазливо и да се засолни штом ќе бидат издадени предупредувањата, прецизирајќи дека Москва се подготвува истовремено да користи бранови камикази дронови, како и крстосувачки и балистички ракети.

Покрај военото влијание, украинскиот претседател тврди дека руската кампања на терор има јасни цели, оркестрирани од рускиот претседател Владимир Путин, а тоа е да се тестираат реакциите на НАТО.

Зеленски верува дека лидерот на Кремљ се обидува да ја процени западната кохезија, додека одржува психолошки притисок и стратегија на „заплашување“ на соседните земји-членки на НАТО на Украина.

Украинскиот претседател изрази верување дека војната на Блискиот Исток го одвлекува дел од меѓународното внимание од конфликтот во Украина, но потврди дека консултациите со партнерите на Киев продолжуваат. 

