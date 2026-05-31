Пезешкијан испратил писмена оставка до Моџтаба Хамнеи поради зајакнувањето на влијанието на ИРГК

Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан испрати официјално писмо со оставка до канцеларијата на врховниот лидер на Иран Моџтаба Хамнеи, во кое се наведува дека Корпусот на Исламската револуционерна гарда (ИРГК) ја презел целосната контрола врз управувањето со земјата, објави Иран Интернешнл, повикувајќи се на ирански разузнавачки службеник.

Службеникот, кој зборуваше под услов да остане анонимен, рече дека Пезешкијан, во писмо испратено во последните неколку часа, го предупредил Хамнеи со невиден и критички тон дека структурата на управување на земјата во пракса отстапила од официјалните патишта и дека поголемиот дел од владата се под целосна контрола на одредена група команданти на Корпусот на Исламската револуционерна гарда (ИРГК).

Според изворот, Пезешкијан нагласил дека претседателот и владата се исклучени од главниот и витален процес на донесување одлуки во земјата, а вакуумот создаден од оваа ситуација им отворил пат на екстремистичките струи во ИРГК да ја преземат контролата.

Според разузнавачкиот службеник, Пезешкијан исто така изјавил дека не е во можност да ја води владата и да ги исполнува своите законски обврски под такви околности, поради што го повикал Хамнеи веднаш да ја прифати неговата оставка.

Медиумите претходно објавија дека ИРГК постепено ги ограничила многу од овластувањата на претседателството и ефикасно ја презела контролата врз клучните делови од владата, а на 28 април имаше извештаи за сериозни несогласувања меѓу Пезешкијан и Ахмад Вахиди, командантот на ИРГК, за кој се вели дека е моментално личност број еден во претседателството.

Информирани извори за „Иран интернешнл“ изјавиле дека коренот на овие разлики бил „начинот на кој се водеше војната и нејзините деструктивни последици за егзистенцијата на луѓето и економијата на земјата“.

Според овој извештај, Вахиди експлицитно изјавил дека, поради критичните услови на војна, сите клучни и чувствителни лидерски позиции треба директно да бидат избрани и управувани од ИРГК, до понатамошно известување.