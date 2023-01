Убиени стотици мобилизирани Руси во ракетен напад со ХИМАРС во Макиивка (Видео)

Стотици руски мобилизирани војници можеби загинаа како резултат на ракетен напад на вооружените сили на Украина врз окупираниот град Макиивка во регионот Донецк.

Ударот е зададен на 1 јануари во 00:01 часот по локално време од американскиот ракетен систем ХИМАРС. Проектилите паднаа на стручното училиште бр. 19, каде што беа мобилизираните од Саратовскиот регион, изјави првиот заменик-министер за информации на ДПР, Даниил Безсонов.

Според координативниот центар на самопрогласената ДПР, загинале најмалку 15 лица. Во исто време, Одделот за стратешки комуникации на вооружените сили на Украина извести за смрт на околу 400 мобилизирани и 300 ранети. Рускиот воен дописник Борис Рожин, исто така, пишува за „значителен број загинати и ранети“.

„Не знам колку луѓе се повредени – двајца, тројца загинаа, иако велат многу повеќе… Нема разлика, трагедија, во секој случај“, рече воениот командант на Серуската државна телевизија и Радио радиодифузна компанија Александар Сладков.

Според каналот на Телеграм „Романов лајт“, командата „компактно ја исполнила со мобилизираните од Саратовскиот регион“ наведената зграда на стручното училиште. Според него, станува збор за десетици загинати. Тој појаснува и дека во зградата имало „детонација на муниција“. „Оттука и таквото уништување“, објасни „Романов лајт“.

The destroyed building in #Makiivka which housed #Russian servicemen. pic.twitter.com/Ljkq6xsoeE

— NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2023