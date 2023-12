Убиецот од Прага е 24-годишен студент, кој претходно си го убил таткото

Чешката полиција соопшти дека напаѓачот на универзитетот во Прага е 24-годишниот студент Давид Козак, чиј крвав пир заврши со 15 жртви и 24 повредени.

Претходно денеска, по него, полицијата распишала потерница поради сомнение дека утринава го убил својот татко во селото Кладенско. Потоа стана јасно дека бараниот е тој што попладнево уби десет лица на Филозофскиот факултет во Прага, по што и тој беше убиен.

Козак бил студент по историја на Филозофскиот факултет и постои сомневање дека по убиството на својот татко тргнал во крвавиот поход каде уби најмалку 15 и рани уште 24 лица во близина на факултетот.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.

Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p

— Jakob Weizman (@jakobweizman) December 21, 2023