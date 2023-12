Пукање во центарот на Прага: Повеќе мртви и повредени на Филозофскиот факултет

Чешката полиција соопшти дека луѓе се убиени и повредени во пукање во близина на универзитет во центарот на Прага.

Извештаите покажуваат дека инцидентот се случил на Филозофскиот факултет на Карловиот универзитет, кој се наоѓа на плоштадот „Јан Палах“.

BREAKING: Shooting with multiple fatalities at Charles University's Faculty of Arts in Prague pic.twitter.com/Rs0u9RHsXi

— BNO News (@BNONews) December 21, 2023