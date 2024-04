Најмалку пет лица загинаа во торнадо во јужна Кина

Пет лица загинаа вчера во торнадо во јужната кинеска метропола Гуангжу, јави ДПА.Новинската агенција Синхуа денеска јави дека 33 лица се повредени во невремето.

Според официјалните податоци, торнадото предизвикало штета на 141 производствени капацитети, но ниту една станбена зграда не е урната.

Tornados in China Too!: Large tornado moved into Guangzhou metropolitan hrs ago, a city holding more than 10 million people. pic.twitter.com/7tDgtEZyPb

— High Priority News🗽 (@HPNnetwork) April 28, 2024