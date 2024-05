Автобус полн со луѓе падна во река во Санкт Петерсбург, најмалку 7 мртви

Автобус со 20 патници падна во река во Санкт Петербург, при што загинаа најмалку седум лица, јавуваат руските медиуми.

Видео кое кружи на социјалните мрежи покажува автобус како се движи надвор од контрола на патот. Лудо се движи, а потоа удира во автомобил што доаѓа од спротивен правец, пред да ја сруши оградата и да падне во реката Моика.

🚨🇷🇺BREAKING: BUS PLUNGES INTO RIVER | 3 DEAD

In St. Petersburg, a bus carrying about 20 passengers lost control and dived into the Moyka River from the Potzeluev Bridge.

At least 3 are reported killed, and multiple have been taken to the hospital.

