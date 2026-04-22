Туристите ги хранат мајмуните од Гибралтар со нездрави грицки: почнаа да јадат земја

22/04/2026 22:05

Мајмуните што живеат на Гибралтарската карпа научиле да јадат земја, во она што научниците го сметаат за обид да ги смират стомаците откако ќе јадат брза храна што им се дава, а понекогаш и крадат од туристите. Истражувачите забележале намерно јадење почва, познато како геофагија, кај берберските макаки, ​​при што оние со најголем контакт со луѓето јадат најмногу почва, особено за време на туристичката сезона, пишува The Guardian.

Гибралтар е дом на околу 230 макаки во осум различни групи. Иако локалните власти им обезбедуваат дневни оброци од овошје, зеленчук и семиња, туристите редовно ги хранат со грицки како што се чипс, чоколадни плочки, слатки и сладолед. Иако набљудувањата не докажуваат зошто мајмуните јадат земја, научниците се сомневаат дека таа има заштитен ефект врз дигестивниот систем. Интересно е што единствените макаки на карпата кои не се видени како јадат земја припаѓаат на група која е изолирана од посетителите и туристите.

Д-р Силвен Лемоан, еколог за однесување на примати на Универзитетот во Кембриџ, рече дека мајмуните можеби јадат земја за да ја вратат рамнотежата на нивниот цревен микробиом, популацијата на микроби во нивниот дигестивен тракт, која е нарушена од масни, солени и слатки закуски.

 
Сакаат „магнум“ и „корнето“, но не сакаат особено сорбе
 
 „Сметаме дека јадењето брза храна го нарушува составот на микробиомот и знаеме дека бактериите и минералите од почвата можат да помогнат во неговото обновување и ублажување на негативните ефекти. Веруваме дека почвата има заштитен ефект“, рече Лемоан.
 
Набљудувањата спроведени од летото 2022 година до пролетта 2024 година открија дека речиси една петтина од целата храна што ја консумираат макаките била брза храна добиена од туристи. Мајмуните што живеат околу врвот на карпата, која е особено популарна кај посетителите, имале двојно поголема веројатност да јадат таква храна, а исто така консумирале и најмногу почва.
 
Лемоан рече дека мајмуните се хранат со брза храна и од локалното население и од туристите, нудејќи им солени кикирики, чоколадни плочки, чипс, суви тестенини, леб, кока-кола, сок од портокал, бомбони од М&М и сладолед.
 
„Тие исто така јадат многу сладолед. Тие сакаат „магнум“ и „корнето“, но не сакаат особено сорбе“, додаде тој.
 

Групите избираат различни видови почва
Истражувачите регистрирале вкупно 44 мајмуни кои јаделе почва во 46 наврати. Во три случаи, макаките јаделе почва веднаш откако им биле понудени сладолед, колачиња или леб. Во зима, кога бројот на посетители се намалувал, мајмуните имале 40 проценти помала веројатност да јадат туристичка храна, а повеќе од 30 проценти поголема веројатност да јадат почва.

Во труд објавен во списанието „Scientific Reports“, истражувачите опишуваат како мајмуните се чини дека ја учат оваа навика едни од други, при што различните групи претпочитаат различни видови почва. Повеќето бараат црвена глина, позната како „terra rossa“, која е честа појава во Гибралтар.

Но, групата „Ape’s Den“, која живее на долните западни падини, претпочита да јаде почва измешана со катран од дупките на асфалтираните патишта. Јадење почва е забележано и кај луѓето ширум светот, особено кај бремени жени во делови од Африка, Азија и Јужна Америка, каде што се консумира за ублажување на гадење или како извор на клучни минерали.

„Сакаме да ја анализираме почвата“
Сепак, истражувачите не забележале зголемување на геофагијата кај бремени или доилки мајмуни, што укажува дека мотивацијата не е додаток во исхраната. Наместо тоа, Лемуан верува дека макаките јадат почва за да „го заштитат својот дигестивен систем“ од грицки со висока енергија и ниска содржина на влакна за кои е познато дека предизвикуваат стомачни тегоби кај некои примати.

На туристите им е забрането да ги допираат или хранат мајмуните во Гибралтар, но ова правило е слабо спроведено. Иако брзата храна е штетна, самата почва може да претставува ризик, бидејќи голем дел од неа се наоѓа покрај патиштата. „Секој ден поминуваат многу возила, а повеќето од нив сè уште не се електрични. Сакаме да ја анализираме почвата. Многу сме заинтересирани за тоа какви се нивоата на загадувачи“, рече Лемуан.

Поефикасен пристап би бил да се намали или целосно да се елиминира хранењето на животните со човечка храна

Д-р Паула Пебсворт, приматолог на Универзитетот во Тексас во Сан Антонио, потврди дека геофагијата има повеќекратни намени, вклучувајќи детоксикација и надополнување на минерали, наведувајќи го своето истражување за бабуните во Јужна Африка како пример.

„Идејата дека јадењето почва може да им помогне на мајмуните да се справат со храната што ја добиваат од туристите е исто така веродостојна и е документирана во Паркот на мајмуни Арашијама во Јапонија. Сепак, иако јадењето почва може да послужи како механизам за справување, поефикасен пристап би бил да се намали или елиминира хранењето на животните со човечка храна“, заклучи таа.

