Туристите ги хранат мајмуните од Гибралтар со нездрави грицки: почнаа да јадат земја

Мајмуните што живеат на Гибралтарската карпа научиле да јадат земја, во она што научниците го сметаат за обид да ги смират стомаците откако ќе јадат брза храна што им се дава, а понекогаш и крадат од туристите. Истражувачите забележале намерно јадење почва, познато како геофагија, кај берберските макаки, ​​при што оние со најголем контакт со луѓето јадат најмногу почва, особено за време на туристичката сезона, пишува The Guardian.

Гибралтар е дом на околу 230 макаки во осум различни групи. Иако локалните власти им обезбедуваат дневни оброци од овошје, зеленчук и семиња, туристите редовно ги хранат со грицки како што се чипс, чоколадни плочки, слатки и сладолед. Иако набљудувањата не докажуваат зошто мајмуните јадат земја, научниците се сомневаат дека таа има заштитен ефект врз дигестивниот систем. Интересно е што единствените макаки на карпата кои не се видени како јадат земја припаѓаат на група која е изолирана од посетителите и туристите.

Д-р Силвен Лемоан, еколог за однесување на примати на Универзитетот во Кембриџ, рече дека мајмуните можеби јадат земја за да ја вратат рамнотежата на нивниот цревен микробиом, популацијата на микроби во нивниот дигестивен тракт, која е нарушена од масни, солени и слатки закуски.