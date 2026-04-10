Турција со јасна порака до Трамп: НАТО не е должен да им помогне на САД

10/04/2026 12:59

Американскиот претседател Доналд Трамп им постави ултиматум на земјите од НАТО да најдат решение за повторно отворање на Ормутскиот теснец во рок од неколку дена. Турција, која има втора најголема армија во алијансата, вели дека НАТО не е должен да интервенира

Земјите-членки на НАТО не се „обврзани“ да им помогнат на САД и Израел во војна со Иран, изјави турскиот министер за трговија Омер Болат за програмата „Европа денес“ на „Европска тудеј“.

Трамп му постави ултиматум на генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, за време на состанокот во Вашингтон, повикувајќи ги сојузниците итно да најдат решение за отворање на клучниот бродски пат. Руте е во Вашингтон за серија состаноци, вклучувајќи разговори зад затворени врати со Трамп, како и со државниот секретар Марко Рубио и министерот за одбрана Пит Хегсет.

И покрај кревкото примирје постигнато во вторник вечерта за враќање на сообраќајот, само ограничен број бродови минуваат низ теснецот.

Хаос на ГП Бајаково за влез во Хрватска: Деца од Србија заглавени со часови, колони во сообраќај
Балканскиот рис повторно фотографиран во Националниот парк “Шебеник”
Албанија се реформира во „петта брзина“, Рама турка 700 реформи за да влезат во Унијата
TikTok затвори 34 лажни профили поврзани со бугарските избори
Комерцијалните објекти во Албанија мора да бидат опремени со ПОС терминал до 30 мај 2026 година
На Србија ѝ се заканува губење на 1,5 милијарди евра од фондовите на ЕУ
Букурешт добива парк „Доналд Трамп“ – бурни реакции кај јавноста
Хрватите ќе протестираат: Просечната плата треба да биде 2.200 евра

