Турција со јасна порака до Трамп: НАТО не е должен да им помогне на САД

Американскиот претседател Доналд Трамп им постави ултиматум на земјите од НАТО да најдат решение за повторно отворање на Ормутскиот теснец во рок од неколку дена. Турција, која има втора најголема армија во алијансата, вели дека НАТО не е должен да интервенира

Земјите-членки на НАТО не се „обврзани“ да им помогнат на САД и Израел во војна со Иран, изјави турскиот министер за трговија Омер Болат за програмата „Европа денес“ на „Европска тудеј“.

Трамп му постави ултиматум на генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, за време на состанокот во Вашингтон, повикувајќи ги сојузниците итно да најдат решение за отворање на клучниот бродски пат. Руте е во Вашингтон за серија состаноци, вклучувајќи разговори зад затворени врати со Трамп, како и со државниот секретар Марко Рубио и министерот за одбрана Пит Хегсет.

И покрај кревкото примирје постигнато во вторник вечерта за враќање на сообраќајот, само ограничен број бродови минуваат низ теснецот.