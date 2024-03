Триумф на Реј на Брит авордс – уметник, албум и песна на годината

Британскaтa пејачка Реј ги освои престижните награди BRIT во рекордни шест категории, пренесоа светските агенции.

На церемонијата, одржана во лондонската О2 Арена, таа ги доби наградите за најдобра песна, која отиде за „Escapism“ и најдобар британски албум за „My 21st Century Blues“.

Таа, исто така, доби награди за најдобар изведувач, најдобар нов изведувач, најдобар ар-ен-би изведувач и најдобар текстописец. Претходниот рекорд по бројот на награди добиени на една церемонија на BRIT Awards го делеа Адел, Хари Стајлс и рок бендот Блур. Сите тие победија во четири категории во исто време во различни години.

26-годишната Рејчел Агата Кин, која го носи уметничкото име Реј, настапува од 2014 година и има освоено голем број награди за нејзината работа, вклучувајќи го и нејзиниот макси-сингл Welcome to the Winter (2014). Сепак, уметникот го издаде својот прв студиски албум дури минатата година. Албумот My 21st Century Blues доби исклучително високи критики од критичарите и беше многу успешен комерцијално. Песната Escapism стана вирална на социјалната мрежа TikTok и стигна до првото место на топ листите во Велика Британија.

Групата за електронска музика „Jungle“ е прогласена за најдобра британска група за 2024 година на BRIT Awards. Наградата во категоријата „Најдобар поп уметник“ и припадна на пејачката Дуа Липа, за најдобар рапер на годината е прогласен лондонецот Кејсисдед, а за најдобра рок група е прогласена „Bring Me the Horizon“ од Шефилд, Англија.

Наградата „Најдобар странски изведувач на годината“ ја доби Американката Солана Имани Роу, позната под псевдонимот Сиза, а Мајли Сајрус со песната „Flowers“ е наградена за најдобра странска песна.

Наградите BRIT беа основани од страна на Британската асоцијација на индустријата за снимање во 1977 година. Оваа награда се смета за британски еквивалент на американската Греми. Меѓу добитниците на наградите БРИТ се The Beatles и Oasis, Роби Вилијамс, Елтон Џон и многу други.