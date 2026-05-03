Три земји од ЕУ се бунтуваат против новите гранични контроли

Португалија и Италија се следните популарни туристички дестинации за кои се очекува привремено да ги суспендираат контроверзните нови гранични контроли на ЕУ за да се избегне хаос за време на претстојните училишни распусти. Експертите за патување веруваат дека ова ќе ги поштеди британските туристи од маките предизвикани од хаотичното воведување на новиот систем, пишува Дејли Меил.

Грција веќе ги суспендираше до септември

Грција веќе привремено ги суспендираше до септември новите правила на Системот за влез/излез (EES) за британските туристи откако нивното воведување предизвика огромни толпи и одложувања. Правилата бараат од сите посетители надвор од ЕУ да ги достават своите биометриски податоци, т.е. скенирања на лице и отпечатоци од прсти, на специјални киосци на аеродромите и граничните премини.

Домино ефект меѓу туристичките земји

Португалија веќе им дозволува на патниците да поминат без биометриски проверки ако има премногу луѓе и се очекува да го следи примерот на Грција, заедно со Италија, пред мајските училишни распусти и да им дозволи на туристите да влезат само со печат во пасошот. Шпанија, Франција и Хрватска би можеле да го следат примерот бидејќи EES се чини дека „се урива како кула од карти“ поради проблеми со неисправна биометриска технологија и недостаток на персонал. Шејмус Меколи, од туристичката компанија Холидеј Екстрас, рече дека многу земји нема да имаат друг избор освен да ги прекршат правилата на ЕУ за да ги заштитат средствата за живот на своите граѓани кои зависат од туризмот.

„Земјите нема да седат со скрстени раце и да гледаат како Грција ги одзема нивните туристи само затоа што патниците таму не се соочуваат со доцнења поради ЕЕС. Тоа би било политички катастрофално бидејќи работните места се во прашање“, рече тој. „Воведувањето на системот е целосен неуспех. Британските туристи носат 3,5 милијарди евра годишно во грчката економија и Грција со право одлучи да не го загрози тоа поради неисправен ЕЕС.“

Меколи додаде дека е „скоро сигурно“ дека Португалија и Италија наскоро ќе го следат примерот. „После тоа, целиот систем би можел да се сруши како кула од карти. Шпанија, Франција и Хрватска би можеле да дојдат до истиот заклучок бидејќи никој не сака нивните туристи да одат во друга земја само за да се усогласат со ЕУ“, рече тој.

Брисел практично немоќен

Туристичките експерти веруваат дека Брисел е практично немоќен да преземе мерки против Грција и земјите што би можеле да го следат примерот.

Сите финансиски казни се занемарливи во споредба со дополнителните приходи од туризам што земјите ќе ги заработат избегнувајќи хаос на аеродромите. Дури и ако ЕУ ја однесе Грција пред Европскиот суд на правдата, случајот ќе се одолговлекува и ќе заврши долго по летните одмори, до кога Грција повторно ќе го воведе EES.

Авиокомпаниите исто така бараат суспензија

Авиокомпанијата Ryanair, исто така, ги повика туристичките дестинации, вклучувајќи ги Франција, Шпанија, Италија и Португалија, да го суспендираат EES. Главниот оперативен директор Нил Мекмахон рече: „Владите се обидуваат да воведат недовршен ИТ систем во средината на врвот на туристичката сезона“. Според него, еснафот го плаќаат патниците кои се принудени да чекаат со часови во редови за пасошка контрола, а во некои случаи ги пропуштаат своите летови. „Решението е едноставно – владите треба да го суспендираат EES до септември“, заклучи тој.

Системот EES стана целосно оперативен минатиот месец во Шенген зоната, која вклучува 25 од 27-те земји-членки на ЕУ плус Исланд, Норвешка, Лихтенштајн и Швајцарија. Носителите на пасоши од земји надвор од Шенген зоната мора да обезбедат дополнителни информации, вклучително и скенирање на лице и отпечатоци од прсти, при влегување и излегување од ЕУ.