Три познати улоги на Роберт Редфорд што Ворен Бити ги одбил

Роберт Редфорд се смета за една од најважните и најпрепознатливи личности на „Новиот Холивуд“. Неговиот актерски талент е тешко да се негира, но Редфорд не беше само актер. Како режисер, тој освои Оскар за филмот „Обични луѓе“, а подоцна беше повторно номиниран за „Квизот“. Покрај тоа, тој е ко-основач на познатиот филмски фестивал Санденс, кој го доби името по неговата легендарна улога во филмот „Буч Касиди и Санденс Кид“.

Иако бројни улоги го направија познат, интересно е што некои од неговите најпознати улоги првично беа наменети за друг актер – Ворен Бити. Да не беа одлуките на Бити, кариерата на Редфорд можеби ќе се развиваше сосема поинаку.

Улоги што одлуките на Бити му ги дадоа на Редфорд

Единствената номинација за актерски Оскар на Редфорд дојде за филмот „Жалац“ од 1973 година, во кој повторно глумеше покрај Пол Њумен. Неговиот лик Џони Хукер стана култен класик, но Редфорд ја доби улогата дури откако Бити ја одби, верувајќи дека заплетот е премногу сличен на неговиот хит „Бони и Клајд“.

Нешто слично се случи истата година. Сидни Полак го подготвуваше филмот „Девојката што ја сакав“ и планираше да го избере Бити за главната улога, заедно со неговата тогашна партнерка Барбара Стрејсенд. Сепак, Бити се повлече за да се посвети на политичката кампања на демократскиот кандидат Џорџ Мекговерн. Редфорд ја прифати улогата, додека Мекговерн ги загуби изборите од Ричард Никсон.

Една година подоцна, Редфорд ја прифати улогата на Џеј Гетсби во филмската адаптација на „Големиот Гетсби“. Бити исто така првично беше разгледуван за улогата, заедно со Џек Николсон, но ја одби затоа што не сакаше да работи со Али Мекгроу, која беше избрана за Дејзи Бјукенен. Редфорд подоцна призна дека не му се допаѓа улогата, и покрај тоа што стана една од неговите најпрепознатливи.

Низа што продолжи децении подоцна

Оваа необична низа не престана со 1970-тите. Речиси две децении подоцна, Редфорд се појави во контроверзната еротска драма „Неморална понуда“. Тој не беше ниту првиот избор – режисерот Адриан Лајн потврди дека Бити исто така бил кандидат.

„Ворен беше заинтересиран, но често си играше со проекти што на крајот не ги реализираше. Со Редфорд беше поинаку бидејќи неговото појавување беше изненадување – публиката не очекуваше тој да сугерира што прави неговиот лик во филмот“, рече Лајн.