Трамп: Преговараме со Куба

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Куба сака да постигне договор и дека преговорите се во тек.

Зборувајќи на собирот на латиноамериканските лидери „Штит на Америка“ во Мајами, Флорида, Трамп рече дека Куба е „на крајот од патот“. „Тие сакаат да преговараат и преговараат со Марко (Рубио), мене и другите, мислам дека договор со Куба би се постигнал многу лесно“, нагласи тој.

„Куба е подготвена, по 50 години“

Вчера, во телефонско интервју за американската Си-Ен-Ен, Трамп рече дека е убеден дека Куба е на работ на колапс. „Куба, патем, наскоро ќе падне“, нагласи тој, додека ги пофали воените успеси на САД за време на неговиот втор мандат.

Во исто време, тој тврди дека Хавана сака договор: „Тие сакаат да постигнат договор, па ќе го испратам државниот секретар Марко Рубио таму и ќе видиме како ќе функционира. Во моментов, навистина сме фокусирани на ова. Имаме многу време, но Куба е подготвена, по 50 години“.

Ваквите изјави на Трамп не се нови. Веќе на крајот на јануари, тој рече дека „Куба е навистина нација која е многу блиску до колапс“. Тој исто така рече дека карипската земја порано добивала пари и нафта од Венецуела, но дека тоа повеќе не е можно по интервенцијата на САД.

Односите се затегнати со децении

Американските сили ја презедоа контролата врз неколку танкери за нафта. Трамп претходно објави дека ќе воведе „целосно и сеопфатно ембарго за сите санкционирани танкери за нафта што влегуваат и излегуваат од Венецуела“.

Претходно, тој исто така најави „пријателско преземање“ на Куба, но досега не е реализирана ниту анексијата ниту распадот на земјата, со или без учество на САД.

Односите меѓу Хавана и Вашингтон се затегнати со децении. Во моментов, авторитарниот карипски остров е во најлошата економска криза од револуцијата на Фидел Кастро во 1959 година. Меѓу другото, има недостиг на гориво. Ако САД трајно го блокираат снабдувањето со нафта од Венецуела, кубанската економија би можела целосно да се распадне.