Трамп повторно одбиен од Британците: „Нема да се придружиме на блокадата на Ормускиот теснец“

Британскиот премиер Кир Стармер изјави дека Велика Британија нема да се придружи на поморската блокада на Ормускиот теснец што ја објави американскиот претседател Доналд Трамп.

„Ние не поддржуваме блокада“, изјави Стармер за радио Би-би-си, додавајќи дека Велика Британија нема да биде вовлечена во војна со Иран.

Вчера, Трамп објави дека американската морнарица ќе спроведе блокада на Ормускиот теснец за сите бродови што платиле за премин кон Иран, што, според него, ќе го деблокира теснецот.

„Веднаш американската морнарица, најдобрата во светот, ќе започне со процесот на блокирање на сите бродови што се обидуваат да влезат или излезат од Ормускиот теснец. Во одреден момент ќе го достигнеме принципот „Сите ќе влезат, сите ќе излезат““, напиша Трамп.

Трамп ја заврши заканата со наведување дека блокадата ќе започне наскоро и дека ќе бидат вклучени и други земји.

Патем, од почетокот на иранската блокада на Ормускиот теснец, Трамп доби одбивања од бројни светски сили на кои често се повикуваше да им помогнат на Американците.