Трамп објави продолжување на примирјето меѓу Либан и Израел за три недели

Американскиот претседател Доналд Трамп објави продолжување на примирјето меѓу Израел и Либан за три недели синоќа.

Одлуката за продолжување на „примирјето“ меѓу Израел и милитантната група Хезболах во Либан беше донесена за време на состанокот одржан во Белата куќа од страна на израелскиот и либанскиот амбасадор во САД.

Тоа беше втор состанок меѓу претставници на двете земји од минатата недела. Оригиналниот 10-дневен прекин на огнот со кој се прекинаа борбите меѓу Хезболах и милитантната група Хезболах, кој стапи на сила минатиот петок, требаше да истече во понеделник.

Во разговор со новинарите во Овалната соба со учесниците на состанокот синоќа, Трамп рече дека се надева дека лидерите на Израел и Либан ќе се сретнат за време на дополнителното тринеделно прекинување на непријателствата. Трамп рече дека се очекува либанскиот претседател Џозеф Аун и израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху да ја посетат Белата куќа во наредните недели, бидејќи САД се обидуваат да посредуваат во постигнување траен мировен договор.

Либанската амбасадорка во САД, Нада Мовад, која дојде на состанокот барајќи продолжување на прекинот на огнот, му се заблагодари на Трамп за домаќинството на разговорите.

„Мислам дека со ваша помош и поддршка, можеме повторно да го направиме Либан голем“, рече таа.

Израелскиот амбасадор во САД, Јехиел Лајтер, рече дека неговата земја и Либан „никогаш не биле поблиски отколку што се денес“. Лајтер им се заблагодари на Трамп и на потпретседателот Џеј Ди Венс што го овозможија тоа.

„Ќе продолжиме да работиме за мир. Да се ​​надеваме дека ќе го добиеме што е можно поскоро“, рече израелскиот амбасадор.

Трамп повтори дека САД продолжуваат да бараат Иран да ја прекине поддршката за групите што дејствуваат во нивно име на Блискиот Исток, вклучително и Хезболах во Либан.

Подоцна напиша на својот Твитер профил дека состанокот меѓу израелските и либанските претставници поминал „многу добро“ и дека „САД ќе соработуваат со Либан за да им помогнат да се заштитат од Хезболах“.