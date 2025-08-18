Трамп најави нови царини за челик, полупроводници и чипови

Американскиот претседател Доналд Трамп во петокот објави дека ќе воведе нови царини за челик, полупроводници и компјутерски чипови во следните неколку недели, без да прецизира која царинска стапка ќе се применува за тие производи.

„Следната недела и неделата потоа, ќе воведам царини за челик и, да речеме, за чипови“, изјави Трамп во петокот за новинарите додека леташе за Алјаска за да се сретне со рускиот претседател Владимир Путин.

Новите царини ќе бидат пониски на почетокот, за да имаат можност компаниите да започнат со производство во САД, а подоцна нагло ќе се зголемат, рече американскиот претседател, објаснувајќи дека компаниите сигурно ќе претпочитаат да градат фабрики во САД отколку да плаќаат високи царини.

На почетокот на август, Трамп веќе објави 100-процентни царини за чиповите на Intel увезени во САД, без да прецизира кога ќе почне да се применува царината. Во таа прилика, тој истакна дека новата царина нема да се применува за полупроводничките компании кои се обврзале да започнат со производство во САД.

Во исто време, беше објавено дека Apple ќе инвестира дополнителни 100 милијарди долари во САД, забележува Ројтерс.

Доколку стапат во сила царините за увоз на чипови од големите добавувачи, што ги објави американскиот претседател во петок, сепак стапат во сила, американските потрошувачи веројатно ќе мора да плаќаат повисоки цени за сите електронски производи, бидејќи чиповите што се користат во нив се произведуваат претежно во Азија. На пример, речиси сите високотехнолошки чипови потребни за паметни телефони се произведуваат во Тајван.

Во февруари, Трамп ги зголеми царините за увоз на челик и алуминиум на 25 проценти, а во мај објави дека ќе ја удвои стапката на 50 проценти за да ги охрабри домашните производители. По изјавата во петок, не беше веднаш јасно дали планира повторно да го зголеми царинот за овие метали.