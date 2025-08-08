Трамп ја позлати Белата куќа, се повеќе личи на палатата на „царот“ Путин

08/08/2025 12:54
 

Овалниот кабинет

Салата за бал се оформува како еден од најзначајните проекти што ќе започнат со изградба на Пенсилванија Авенју број 1600, од реновирањето и проширувањето што го изврши Теодор Рузвелт на почетокот на 20 век. Хари Труман, исто така, ги надгледувал темелните градежни работи помеѓу 1948 и 1952 година, вклучувајќи го и расчистувањето на главната зграда и додавањето на балконот Труман. Труман во тоа време се соочи со  многу критики. Стјуарт Меклорин, претседател на Историското здружение на Белата куќа, напиша во неодамнешен есеј објавен на LinkedIn: „Заштитниците на споменикот жалеа за загубата на оригиналните ентериери, додека медиумите ја доведуваа во прашање цената на проектот за време на повоеното економско закрепнување“.

Салата за балови

Последователните претседатели надгледувале реновирање, освежување и реновирање. Анита Мекбрајд, која беше шеф на кабинетот на првата дама Лора Буш, во средата се присети: „Госпоѓа Буш ја трансформираше секоја соба во резиденцијата. Најголемата реставрација на која било соба во Белата куќа е спалната соба Линколн, извршена под нејзин мандат. Таа помогна во надгледувањето на реновирањето на театарот во Белата куќа; начинот на кој го дизајнираше е начинот на кој сè уште изгледа до ден-денес.“

Градината на розите пред и потоа 

Мекбрајд призна дека Трамп, долгогодишен инвеститор во недвижности, е повеќе ангажиран во реновирањето на Белата куќа од многу негови претходници. „Тој сигурно обрнува внимание на работите во Белата куќа за кои смета дека би биле подобрувања за станарите, не само за него, туку и за оние што доаѓаат по него. Можеби неговото минато е она што помага да се биде остро внимателен кон подобрувањата.Ова е најголемата трансформација што ја видовме од реновирањето на Труман кога беше потребно подобрување и за да биде структурно стабилна. Претседателот Труман прифати такви критики за желбата да го додаде балконот и сега не можете да ја замислите Белата куќа без тој балкон.“

 

