Трамп ја позлати Белата куќа, се повеќе личи на палатата на „царот“ Путин

Секој американски претседател прави нови избори за внатрешен дизајн при влегувањето во Белата куќа, честопати одразувајќи ги своите лични вкусови или политички ставови.Доналд Трамп ја донесе својата љубов кон максимализмот и златниот мебел во Овалната соба.

Тој додаде златни украси на ѕидовите, таванот и каминот, ја реновира Градината со рози и најави планови за изградба на балска сала во Источното крило. Овалната соба во последно време изгледа малку поинаку. Деновиве на Твитер пак се повеќе Американски прашуваат „што и се случило на вратата во неговиот Овален кабинет“?

Во тек се повеќе реновирања на Белата куќа, а најавена е и изградбата на државна балска сала вредна 200 милиони долари на површина од 90.000 квадратни метри во Источното крило во септември.

Погледнете ја редекорираната Бела куќа за да ги видите промените што ги направи Трамп откако поранешниот претседател Џо Бајден ја напушти функцијата.

Минатата недела се дозна дека Трамп, кој ги заработи парите во градежната индустрија во Њујорк, има намера да изгради огромна балска сала од 200 милиони долари за организирање официјални приеми, еден од најголемите проекти во Белата куќа во повеќе од еден век.Ова ќе биде само најновиот чекор во радикалната архитектонска реконструкција со цел 225-годишната извршна вила да биде помалку слична на Вашингтон, а повеќе да потсетува на Мар-а-Лаго, неговата раскошна палата во Палм Бич, Флорида.

Трамп ја обнови Овалната соба со тоа што ја обои просторијата во злато, од ѕвездите што го опкружуваат претседателскиот печат на таванот, до златните статуи на каминот, па сè до самиот камин. Ѕидовите ги преполни со бројни портрети, додека веднаш пред канцеларијата се наоѓа негова врамена фотографија , објавена на насловната страница на еден таблоид во Њујорк.

Овалниот кабинет во времето на Бајден

Надвор, Трамп постави два високи јарболи со знамиња на кои се веат ѕвездите и лентите и ја поплочил тревната површина од Градината со рози, а, како што изјави за NBC News, има намера да го замени она што го нарекол „страшно“ , т.е. реновираната бања во спалната соба на Линколн со таква што е поблиску по стил до 19 век.

Но, неговиот најамбициозен архитектонски потег ќе биде новата балска сала, за која официјалните лица велат дека тој и неопределени донатори ќе платат, дизајнирана за големи државни вечери, дадени во чест на странските лидери што го посетуваат Вашингтон. Досега, ова генерално се правеше со поставување огромен шатор на територијата на Белата куќа.

„Кога врне или врне снег, тоа е катастрофа“, рече Трамп во своето интервју за NBC, жалејќи се како шаторите се поставени „на фудбалско игралиште подалеку од Белата куќа“. Источното крило, моментално најголемото во Белата куќа, може да прими околу 200 луѓе, а новата структура ќе се протега на повеќе од 8.000 квадратни метри (90.000 квадратни стапки) и ќе има простор за 650 луѓе. Работата ќе започне во септември и се очекува да биде завршена пред крајот на вториот мандат на Трамп, во јануари 2029 година.

Моделот на балската сала презентиран од владата покажува дека ќе биде бела зграда со високи прозорци кои потсетуваат на главната зграда на Белата куќа. Ќе го замени Источното крило, во кое обично се наоѓаат канцелариите на првата дама, и останува нејасно каде ќе бидат преместени.

Трамп им рече на новинарите минатата недела: „ Сите сакаа сала за бал во Белата куќа повеќе од 150 години, но никогаш немало претседател кој бил добар во балските сали. Јас сум добар во градењето работи и ќе ја изградиме брзо и на време. Ќе биде убаво, врвно, врвно.“

Тој додаде: „Ќе биде близу до неа, но нема да ја допира и ќе и оддава целосна почит на постојната зграда, на која сум најголем обожавател. Таа е моја омилена. Тоа е моето омилено место. Го обожавам.“

Таванот на Овалниот кабинет пред и потоа

Сепак, демократите се скептични. Чак Шумер, лидерот на малцинството во Сенатот, на брифинг за медиумите изјави: „Слушајте, среќен сум што го јадам мојот чизбургер на моето биро. Не ми треба сала за бал од 200 милиони долари за да го јадам внатре. Во ред?“

Други ја сметаат трансформацијата на Белата куќа од страна на Трамп како темна метафора за неговиот пристап кон американската демократија. Мона Шарен, уредник за политика на веб-страницата Bulwark, напиша оваа недела: „Трамп е одечка топка од закони, традиции, учтивост, манири и морал што уништува. Многу посетители на главниот град на нацијата нема да знаат или разберат многу од таа штета. Но, почнувајќи сега со поплочувањето на Градината со рози, а наскоро и со изградбата на шарена балска сала, тие ќе видат физичка претстава на едно ниско и срамно време. Некогаш грациозната извршна вила ќе се трансформира во нешто невкусно и срамно. Ќе биде и ужасно и соодветно.“