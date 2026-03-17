Трамп: Израел никогаш не би употребил нуклеарно оружје против Иран

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека не верува оти Израел би употребил нуклеарно оружје за да ги реши своите проблеми иако еврејската држава никогаш не признала дека поседува такво смртоносно оружје, пренесе ДПА.

На новинарско прашање за коментарот на советникот на Трамп, Дејвид Сакс, даден во поткаст, во кој тој шпекулира дека Израел може да ја ескалира војната и да размисли за употреба на нуклеарно оружје, Трамп рече: „Израел не би го направил тоа. Израел никогаш не би го направил тоа“.

Според процените на Стокхолмскиот меѓународен институт за истражување на мирот (СИПРИ), Израел поседува 90 нуклеарни бојни глави.