Трамп: Израел никогаш не би употребил нуклеарно оружје против Иран

17/03/2026 10:43

 Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека не верува оти Израел би употребил нуклеарно оружје за да ги реши своите проблеми иако еврејската држава никогаш не признала дека поседува такво смртоносно оружје, пренесе ДПА.

На новинарско прашање за коментарот на советникот на Трамп, Дејвид Сакс, даден во поткаст, во кој тој шпекулира дека Израел може да ја ескалира војната и да размисли за употреба на нуклеарно оружје, Трамп рече: „Израел не би го направил тоа. Израел никогаш не би го направил тоа“.

Според процените на Стокхолмскиот меѓународен институт за истражување на мирот (СИПРИ), Израел поседува 90 нуклеарни бојни глави.

Повеќе од 30 часа траел пожарот на американскиот носач на авиони „Џералд Р. Форд“
Снежна бура приземји 12.500 авиони во САД – „Ла Гвардија“, „Џон Ф. Кенеди“ и „Њуарк“ најпогодени
Трамп бара од морнарицата да го направи невозможното: Одбраната на танкерите во Ормуз е како играта „Потопување бродови“
„Бенк оф Америка“ постигна спогодба во тужбата за случајот поврзан со Епштајн
Амнести Интернешнел: САД го прекршија хуманитарното право во војната со Иран
Реза Пахлави основа Комитет за транзициска правда во Иран
Американската амбасада во Багдад нападната со беспилотни летала
Прекин на електричната енергија ја погоди цела Куба

