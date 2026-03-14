Трамп им купи чевли на членовите на својот кабинет, а поради една грешка стана цел на исмејување на мрежите (фото)
Американскиот претседател Доналд Трамп потврди во петокот дека им купил на неколку членови на својот кабинет исти чевли од неговиот омилен бренд.
Необичните подароци првпат беа објавени од „Волстрит џурнал“ оваа недела, кој рече дека Трамп делел пара чевли од Флорсхајм во вредност од 145 долари.
„Со години одат во чевли што не се толку добри и удобни“
„Тоа се убави чевли“, рече Трамп во интервју за Фокс радио кога беше прашан за тоа. „Она што го правам е… кога некој што одел многу години во чевли што не се добри и не се толку удобни“, вели 79-годишниот републиканец и додава: „Значи, малку се забавувам со тоа“.
„Кога ми кажуваат дека имаат проблем, велам: „Ќе ви купам еден пар чевли“. Се чини дека функционира доста добро. Сега изгледаат стилски и убаво. Тоа е подарок од Доналд Трамп“, рече тој.
Трамп додаде дека „никогаш не му се допаѓало членовите на кабинетот да носат патики“.
🚨 BREAKING: In a stunning display of diplomatic footwear, Marco Rubio just made history as the first human to cross the Delaware River wearing Florsheim dress shoes. George Washington is rolling in his grave — and probably barefoot. pic.twitter.com/gTBXFaaDV5
— Alice Williams (@afreegirlll) March 13, 2026
Не му го погодил бројот на Рубио?
Волстрит журнал објави дека меѓу оние што ги носат чевлите се потпретседателот Џ. Д. Венс, државниот секретар Марко Рубио и министерот за одбрана Пит Хегсет.
Сепак, можеби требало да праша колку чевли носат неговите најблиски соработници пред да ги купи. На една фотографија, Рубио е прикажан како носи веројатно чевли за кои станува збор, кои изгледаат преголеми за него. Секако, интернетот сега се потсмева на тоа.
Моделот на веб-страницата на Флорсхајм што најмногу личи на оние на фотографиите е кожна елегантна чевли произведена во Кина, која се продава за 145 долари по пар.