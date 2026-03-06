Трамп и Меси се запознаа во Белата куќа. Потоа следеше говор за нападот на САД врз Иран

Вашингтон – Претседателот на САД, Доналд Трамп, го искористи приемот во Белата куќа за фудбалерите на Интер Мајами за да се пофали со „тоталното уништување“ на иранските воени сили, додека светски познатиот фудбалер Лионел Меси и неговите соиграчи стоеја зад него. Трамп ги даде своите изјави на почетокот на настанот организиран во чест на победата на Интер Мајами во МЛС Купот во 2025 година и влезе во собата со Меси, пишува The Independent.

Говор за воената операција

„Американската војска, заедно со нашите прекрасни израелски партнери, продолжува целосно да го уништува непријателот, многу побрзо од очекуваното и на нивоа што никој досега не ги видел“, рече претседателот во четврток. Целиот победнички тим, вклучувајќи ги Луис Суарез и тренерот Хавиер Маскерано, беше присутен.

„Секој час уништуваме сè повеќе ирански ракети и беспилотни летала, онеспособувајќи ги на начин за кој никој не веруваше дека е можен“, продолжи Трамп додека играчите зад него непријатно се поместуваа.

„Штом ќе ја испукаат ракетата, во рок од четири минути нивниот фрлач е погоден. Тие дури и не знаат што ги погодило. Имаме најмоќната војска во светот, а нивната морнарица е исчезната – 24 бродови за три дена. Тоа се многу бродови“, додаде тој.

Оправдување на нападот

Потоа Трамп ја оправда воената кампања, наречена Операција Епски бес, во која Иран тврди дека 1.200 негови луѓе биле убиени. „Навистина немавме избор. Да не ги погодевме, тие ќе нè погодеа нас. Тие се луди“, рече тој.

„Им ја расипавме забавата“, рече тој, додавајќи дека иранските претставници сега „се јавуваат“ за да побараат договор. „Им кажав дека малку доцнат и дека сакаме да се бориме повеќе отколку што тие сакаа“. Светските медиуми емитуваа снимка од неговиот говор со Меси како стои зад него, кој „видливо се чувствувал непријатно“.

Обраќање и на фудбалерите

Откако кратко коментираше за економијата и операциите на Куба, особено истакнувајќи го државниот секретар Марко Рубио, Трамп конечно се сврте кон играчите. Притоа, тој се пофали дека е единствениот претседател кој успеал да го донесе Меси во Белата куќа.

„Голема чест ми е да кажам нешто што ниту еден американски претседател досега немал можност да го каже. Го поздравувам Лионел Меси во Белата куќа“, рече тој, истакнувајќи дека неговиот најмлад син, Барон Трамп, бил особено возбуден за настанот.

„Синот ме праша: „Тато, знаеш ли кој доаѓа денес?“ Му реков дека не знам, сум многу зафатен. Тој рече: „Меси“. Јас реков: „Навистина?“ Тој е твој голем обожавател. Мисли дека си едноставно одлична личност“, му рече Трамп на аргентинската суперѕвезда, која се насмевна и учтиво кимна со главата.

„Мислам дека вие двајца малку се запознавте. Тој е голем фудбалски навивач, но и голем ваш обожавател. И еден господин по име Роналдо. Го имаме Кристијано – тој е одличен. Одлично е да се игра со некои, со големи шампиони, со некои одлични, одлични спортисти во тој спорт и со луѓе кои навистина го сакаат она што го прават и го прават добро. Чест ни е нам и на сите во Белата куќа да ви оддадеме почит денес“, продолжи Трамп.