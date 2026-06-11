Инфантино: Доколку ФИФА ги продадеше билетите за СП по пониска цена, тие ќе завршеа на црниот пазар

Претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, ја бранеше цената на билетите за Светското првенство во 2026 година по критиките од навивачите кои тврдеа дека цената е претерана.

– Почетната цена од 60 долари е најниската цена за влез од кој било американски спорт во плејофот. Доколку ги продававме билетите по пониска цена, тие ќе завршеа на секундарниот пазар по многу повисоки цени. Секој собран долар се враќа во организацијата и ќе биде потрошен за развој на фудбалот, изјави Инфантино за Ројтерс.

Според првиот човек на Светската фудбалска асоцијација, продадени се повеќе од шест милиони билети за Мундијалот, а побарувачката ги надмина очекувањата десеткратно.

Светското првенство во 2026 година се одржува за прв пат во три земји – Мексико, САД и Канада. Воведниот натпревар помеѓу Мексико и Јужна Африка ќе се одржи на стадионот „Естадио Ацтека“ во мексиканската престолнина вечер од 21 часот по македонско време.