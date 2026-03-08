Тони Цетински станува член на хрватската репрезентација во сè попопуларен спорт

Познатиот хрватски пејач Тони Цетински е посветен на риболовот, што е негово големо хоби, покрај музиката, уште од дете, а колку сериозна стана оваа приказна покажува фактот што сега стана член на хрватската репрезентација.

Имено, Цетински обезбеди место за хрватската репрезентација, која ќе се натпреварува на Светското првенство во риболов во областите со пастрмка.

Ова е шестото Светско првенство во риболов во областите со пастрмка, кое ќе се одржи на 13 и 14 ноември 2026 година во селото Оашигава Ф&Ц Филд во Јапонија, каде што Цетински ќе ја претставува Хрватска како еден од четирите најдобри риболовци во оваа дисциплина, пишува istrain.hr.

Цетински се занимава со риболов уште од дете, но главно во море. Дури неодамна реши да си ја проба среќата во слатка вода – и тоа сосема случајно. Тој почна да тренира само седум дена пред почетокот на официјалната лига, која траеше еден месец, и веднаш ја усвои техниката.

Мирсад Чустиќ, претседател на Здружението на спортски риболов за инвалиди од Татковинската војна на Република Хрватска, се присети како сè започнало.

„Ние сме здружение на спортски риболовци за инвалиди од Татковинската војна и имаме околу 800 членови. Работиме 28 години“, истакна Чустиќ.

Приказната за доаѓањето на познатиот пејач во светот на натпреварувачкиот риболов започна спонтано.

„Еден ден мојот пријател и член на нашето здружение, Саша Ракар, дојде и ме праша дали Тони може да дојде и малку да лови риба, да проба риболов. Реков дека нема проблем. Така Тони Цетински дојде за прв пат да проба риболов во слатка вода“, се присети Чустиќ.

После тоа, тој се приклучи на лигата, а сега се подготвува за Светското првенство.

„Доаѓаше да тренира дури и во многу лоши временски услови. Еден ден врнеше снег, имаше силен ветер, температурата беше околу минус пет, а тој стоеше покрај водата пет часа и лови риба“, рече Чустиќ.

Цетински е многу горд и среќен поради својот успех.

„Многу сум среќен и многу возбуден што сум избран за хрватската репрезентација и што одам во Јапонија, каде што ќе бидам еден од четирите претставници на нашата земја на Светското првенство. За мене тоа е голема чест, но и одговорност. Неодамна се заљубив во слатководниот риболов, но тој целосно ме освои и се потрудив да бидам што е можно подобар“, изјави Тони за IstraIn.