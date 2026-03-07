Тој упадна во Капитол, Трамп го помилува. Доби доживотна казна затвор за злоупотреба на деца

Маж помилуван од претседателот Доналд Трамп за неговата улога во нападот врз Капитол на 6 јануари е осуден на доживотен затвор за злоупотреба на деца и сродни кривични дела. Ендру Пол Џонсон беше уапсен во август минатата година, девет месеци откако Трамп го помилува него и стотици други обвинети во немирите на 6 јануари, чии злосторства се движеа од мали прекршоци до кривични дела како што е напад врз службеник за спроведување на законот со смртоносно оружје, објави NBC News.

Џонсон, 45, беше прогласен за виновен минатиот месец по пет точки од обвинението за злоупотреба на дете под 12 години и друго под 16 години, како и испраќање штетни материјали до малолетник по електронски пат. Тој беше осуден на доживотен затвор, потврди Канцеларијата на американскиот обвинител Бил Гладсон за Петтиот судски округ на Флорида.

Тој ѝ ветил пари на жртвата од владата

Според полициските изјави, Џонсон ѝ рекол на една од жртвите дека ако биде помилуван, ќе добие голема финансиска компензација од владата и дека ќе ја именува жртвата во својот тестамент, така што таа ќе ги добие сите преостанати пари.

Трамп претходно разговараше за можноста за исплата на компензација на даночните обврзници на оние вклучени во нападот на 6 јануари. Министерството за правда веќе исплати речиси 5 милиони долари на семејството на Ешли Бабит, која беше убиена додека се качуваше низ скршен прозорец што водеше кон канцеларијата на претседателот на Претставничкиот дом.

Друг осомничен во немирите од 6 јануари, Брајан Бетанкур, беше уапсен оваа недела за напад и тепачка во воз на метрото. Снимки се појавија на интернет на кои наводно ја допира косата на жена. Трет осомничен за нападот врз Капитол беше уапсен за време на викендот под сомнение дека му се заканувал на еден од полицајците што ја бранеле зградата тој ден.