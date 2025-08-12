Тимоти Шаламе не присуствуваше на роденденската вечера на Кајли Џенер , еве зошто

Кајли Џенер го прослави својот 28-ми роденден со мала помош од сестра си и своите пријатели.

Во недела, 10 август, моделот и претприемач заврши уште едно патување околу сонцето – пресвртница до која таа одбројуваше овие изминати неколку дена преку серија објави на Инстаграм, од селфиња во костими за капење направени во нејзините последни денови како 27-годишна девојка до винтиџ спомени од нејзините роденденски забави од детството.

Но, за големиот ден, основачката на Khy беше придружувана од најблиските на интимна вечера, на која присуствуваа семејството – како нејзината сестра Кендал Џенер – и пријатели, како Хејли и Џастин Бибер.

Всушност, оброкот го организираше постарата сестра Џенер, на живописна тераса со чакал.

Како што се гледа во Инстаграм приказната на Кајли, масите беа поставени со бели чаршафи и наредени со нежен порцелан, летен зеленчук, цвеќиња во црвена и бела боја, како и свеќи во стилот на спирален шрафцигер во жолта боја. Храната ја обезбеди готвачката Кристијан У, детаљ што Кендал го истакна во својата приказна на Инстаграм.

Тортата на Кајли беше ремек-дело со повеќе слоеви, покриено со малина, украсено со бели цвеќиња и златни свеќи.

Во едно видео, креаторката на Кајли Козметика беше видена како ги дува свеќите носејќи впечатлив роденденски сет: црн фустан со отворени рамена, цветен вез и исечоци од колковите. Во друга објава, таа ги покажа и црвените долни делови од нејзините црни Кристијан Лубутан чевли.

Порано истиот ден, Кајли имаше мини прослава каде што сподели торта во боја на бонбони со својата ќерка, Сторми (7), и – иако не е на сликата – веројатно и со нејзиниот син, Аир (3).

Впечатливо е дека од сите објави недостасуваше долгогодишното момче на Кајли, Тимоти Шаламет. Сепак, актерот моментално го снима третиот дел од франшизата „Дина“ во Будимпешта, Унгарија, што би можело да го објасни неговото отсуство од забавата.