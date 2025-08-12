Тимоти Шаламе не присуствуваше на роденденската вечера на Кајли Џенер , еве зошто

12/08/2025 09:17

Кајли Џенер го прослави својот 28-ми роденден со мала помош од сестра си и своите пријатели.

Во недела, 10 август, моделот и претприемач заврши уште едно патување околу сонцето – пресвртница до која таа одбројуваше овие изминати неколку дена преку серија објави на Инстаграм, од селфиња во костими за капење направени во нејзините последни денови како 27-годишна девојка до винтиџ спомени од нејзините роденденски забави од детството.

Но, за големиот ден, основачката на Khy беше придружувана од најблиските на интимна вечера, на која присуствуваа семејството – како нејзината сестра Кендал Џенер – и пријатели, како Хејли и Џастин Бибер.

Всушност, оброкот го организираше постарата сестра Џенер, на живописна тераса со чакал.

Како што се гледа во Инстаграм приказната на Кајли, масите беа поставени со бели чаршафи и наредени со нежен порцелан, летен зеленчук, цвеќиња во црвена и бела боја, како и свеќи во стилот на спирален шрафцигер во жолта боја. Храната ја обезбеди готвачката Кристијан У, детаљ што Кендал го истакна во својата приказна на Инстаграм.

Тортата на Кајли беше ремек-дело со повеќе слоеви, покриено со малина, украсено со бели цвеќиња и златни свеќи.

Во едно видео, креаторката на Кајли Козметика беше видена како ги дува свеќите носејќи впечатлив роденденски сет: црн фустан со отворени рамена, цветен вез и исечоци од колковите. Во друга објава, таа ги покажа и црвените долни делови од нејзините црни Кристијан Лубутан чевли.

Порано истиот ден, Кајли имаше мини прослава каде што сподели торта во боја на бонбони со својата ќерка, Сторми (7), и – иако не е на сликата – веројатно и со нејзиниот син, Аир (3).

Впечатливо е дека од сите објави недостасуваше долгогодишното момче на Кајли, Тимоти Шаламет. Сепак, актерот моментално го снима третиот дел од франшизата „Дина“ во Будимпешта, Унгарија, што би можело да го објасни неговото отсуство од забавата.

Поврзани содржини

Арон Тејлор-Џонсон сè посериозен кандидат за улогата на „007“
„Господски во Хераклеја“: Концерт на Владо Георгиев на 16 август
„The Life of a Showgirl“: Тејлор Свифт го најави својот 12-ти студиски албум
Како е создадена најпознатата песна на Габи Новак
На 89 години почина Габи Новак, првата дама на хрватската поп музика
Што се случи со Роман Полански по смртта на Шерон Тејт, 56 години подоцна
Анџелина Џоли ќе го продава историскиот имот на Сесил Б. ДеМил во Лос Анџелес со шест спални и 10 бањи
Ема Томпсон вели дека Доналд Трамп ја поканил на состанок: „Можев да го сменам текот на американската историја!“

Најчитани