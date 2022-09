Тимоти Шаламе е првата машка ѕвезда на насловницата на британски Вог

Англија- За прв пат во 106-годишната историја на британскиот Вог, модниот магазин стави машка ѕвезда на својата насловница: ѕвездата на Вонка, Тимоти Шаламе. Актерот и модна икона позираше за италијанскиот моден фотограф Стивен Мејзел.

Како што објаснува магазинот, 26-годишната ѕвезда оставила неизбришлива трага на својата генерација што е премногу тешко да се игнорира. Но, ако го прашате самиот актер, тој би рекол дека никогаш не очекувал дека неговиот живот ќе биде толку важен на неговата млада возраст.

„Имав заблуден сон во моите рани тинејџерски години да имам, во доцните тинејџерски години, актерска кариера“, изјави тој за магазинот. „И во моите доцни тинејџерски години, работејќи на Homeland и почнувајќи да се занимавам со театар во Њујорк, се чувствував како да ја сведов мојата цел на нешто пореално, а тоа беше да работам во театар и се надевам дека ќе заработам доволно пари правејќи ТВ шоу или нешто друго. И тогаш како секој сон да се оствари. И оттогаш животот се движи со шест милиони милји на час“.

Шаламе вели дека пандемијата му донесе единствени можности да расте и созрева.

„Кога Ковид се појави, бараше од мене да направам чекор назад“, рече тој. „[Секој мора] да се справи со, како, даноците, стоматологот и вистинското полнолетство, знаеш? Требаше да се обидам да ги намалам моите возрасни стапала под себе малку порано отколку што направив“.

„Се чувствувам како на почетокот на мојата кариера, само сакав да работам на работи што беа одлични, без разлика на големината на улогата“, објасни тој. „И често значеше работа со одличен режисер. Претпоставувам дека се обидувам да одам таму каде што не е очигледно да се оди“, вели актерот и модна икона за британскиот Вог.

Шаламе беше пак блескава ѕвезда на Мостра на светската премиера на „Bones and All“. Актерот облече блескав комбинезон на Хедер Окерман со гол грб во крваво црвена нијанса – дрско намигнување на централните протагонисти на драмата, двајца заљубени канибали.

Филмот, кој повторно го обединува Шаламе со неговиот режисер Лука Гвадањино „Call Me By Your Name, го исполнува својот наслов со грозоморни напади и сцени кои вклучуваат џвакање екстремитети и јадење. Но, и покрај непријатната тема, публиката на премиерата во Венеција за филмот го проголта филмот. Филмот наиде на овации од 8,5 минути, најдолгиот и најентузијастичкиот на фестивалот досега. (Тој лесно го победи претходниот рекордер „Тар“, драма во која Кејт Бланшет ја глуми измачената композиторка, која имаше 6-минутни овации.)

Филмот е првиот филм на Гвадањино снимен во Соединетите Држави. Тоа, исто така, го означува повторното обединување помеѓу режисерот и Шаламе, кој стана еден од најмладите номинирани за Оскар за најдобар актер во историјата благодарение на неговата работа на нивната прва соработка „Call Me By Your Name“.

„Откако го прочитав, реков, мислам дека само Тимоти може да ја игра оваа улога“, рече Гвадањино во интервју минатата година. „Тој е фантастичен, одличен глумец и да го видам како расте како што оди сега, се чувствувам горд на него. И овој лик е нешто многу ново за него, и симпатичен и потресен“.