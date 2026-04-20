Тим Кук се повлекува од функцијата извршен директор на „Епл“

Тим Кук, извршниот директор кој ја предводеше „Епл“ (Apple) до тоа да стане компанија вредна 4 билиони долари и го дефинираше нејзиниот идентитет во ерата по Стив Џобс, се повлекува од функцијата извршен директор, соопшти „Епл“ во понеделник.

Џон Тернус, виш потпретседател на „Епл“ за хардверско инженерство, ќе ја преземе функцијата извршен директор од 1 септември. Кук ќе стане извршен претседател на одборот на директори на „Епл“ и ќе остане извршен директор во текот на летото за да се обезбеди непречена транзиција, соопшти компанијата.

„Најголема привилегија во мојот живот беше да бидам извршен директор на ‘Епл’ и да ми се верува да водам толку извонредна компанија“, рече Кук во соопштение за медиумите.

Веста доаѓа во време на низа промени во извршните редови на „Епл“ кон крајот на 2025 година, вклучувајќи ги и заминувањата на нејзиниот шеф за вештачка интелигенција, шефот за политика и еден од врвните лидери за дизајн.

Кук, кој стана извршен директор на „Епл“ во 2011 година, откако беше нејзин главен оперативен директор, беше одговорен за туркање на „Епл“ надвор од неколкуте производи по кои компанијата првично беше позната, како што се Mac, iPod и iPhone. Под водство на Кук, „Епл“ стана значаен играч во нови области како што се како забава, здравје и носиви уреди.

Тој, исто така, ја водеше компанијата низ дефинирачки моменти во светската историја кои имаа длабоко влијание врз компанијата, како што се пандемијата Ковид-19 и царинските политики на претседателот Доналд Трамп и трговската војна со Кина.

Бележот на Кук врз „Епл“

Стив Џобс го претстави ајфон (iPhone), но Кук беше тој што го претвори во платформа за лансирање други хит производи, од епл воч (Apple Watch) до ерподс (AirPods) и епл ти-ви плус (Apple TV+) – сите тие се успешни само затоа што ајфон е вториот најпопуларен паметен телефон во светот.

Овие облози се исплатија. Услужниот бизнис на „Епл“ сега е втора по големина единица зад ајфон, а „Епл“ често го позиционираше епл воч како уред што спасува животи. Епл воч беше првата нова категорија на производи лансирана под водство на Кук, кој за Си-Ен-Би-Си во 2019 година изјави дека верува оти најголемиот придонес на „Епл“ за човештвото ќе биде „за здравјето“.

Во писмо на веб-страницата на „Епл“, Кук опиша како го започнал секој ден во последните 15 години читајќи е-пошта од корисници на „Епл“ од целиот свет.

„Споделувате мали делови од вашите животи со мене и ми кажувате работи што сакате да знам за тоа како ‘Епл’ ве допрел“, напиша тој, додавајќи дека новата улога е транзиција, а „не збогум“.

Но, поновите проширувања на „Епл“ во области како виртуелна реалност и вештачка интелигенција не беа толку успешни. Нивните скапи слушалки Vision Pro се сè уште во голема мера нишен производ и сè уште не постигнале мејнстрим привлечност како претходните производи на „Епл“. Компанијата одложи големо ажурирање на Сири оваа година што ќе ѝ помогнеше да се усогласи со конкурентите како Чет Џпт (ChatGPT) на Опен АИ и Џемини (Gemini) на „Гугл“. Неуспесите на „Епл“ во вештачката интелигенција беа фокусна точка во текот на целата година, бидејќи аналитичарите го прашуваа Кук за повиците за заработка во врска со нејзината стратегија за вештачка интелигенција и дали компанијата е подготвена за иднина надвор од ајфон.

Кук ќе биде запаметен по нешто повеќе од лансирањата на производи на „Епл“. Тој го водеше односот на компанијата со Трамп за време на двата претседателски мандати, а неодамна вети дека ќе инвестира 600 милијарди долари во проширување на присуството на „Епл“ во САД откако се соочи со притисок од претседателот да произведува ајфони дома. Кук му подари на Трамп плакета направена од стакло од еден од американските партнери за снабдување на компанијата претходно оваа година.

Тој, исто така, го водеше „Епл“ низ пандемијата Ковид-19, донесувајќи брзи одлуки за тоа како да управува со малопродажните продавници на компанијата и синџирот на снабдување со седиште во Кина. „Епл“ беше една од првите компании што ги затворија своите глобални малопродажни продавници во раните денови на пандемијата.

Следниот извршен директор на „Епл“

Тернус, долгогодишен извршен директор на „Епл“, се очекуваше да го наследи Кук како извршен директор. Тој започна во „Епл“ во тимот за дизајн на производи во 2001 година и се искачи на рангови на „Епл“, прво станувајќи потпретседател за хардверско инженерство во 2013 година, а потоа ја презеде функцијата виш потпретседател во 2021 година.

Тој одигра голема улога во развојот на производи како ајпад (iPad) и ерподс (AirPods), според „Епл“. Тој неодамна го водеше претставувањето на макбук нео (MacBook Neo), првиот нискобуџетен макбук (MacBook) на „Епл“, минатиот месец.

„Со почит ја преземам оваа улога и ветувам дека ќе водам со вредностите и визијата што го дефинираат ова посебно место половина век“, рече Тернус во соопштение за медиумите.

Тернус ќе го преземе кормилото за време на клучна година за „Епл“, која се очекува да вклучува реконструкција на популарни производи како Сири и ајфон. „Епл“ веројатно ќе го претстави долгоочекуваното ажурирање на Сири за време на својата Светска конференција за развивачи во јуни, што би можело да му помогне на „Епл“ да ги стигне Чет ЏПТ на Опен АИ и Џемини на Гугл. А „Епл“ наводно планира да го издаде првиот преклопен ајфон во септември, според Блумберг.

„Кук остава трајно наследство во Купертино“, рече аналитичарот на Wedbush Securities, Ден Ивс, во истражувачка белешка. „И ќе има голем притисок врз Тернус да постигне успех уште од самиот почеток, особено на фронтот на вештачката интелигенција“. (Си-Ен-Ен)