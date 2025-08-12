„The Life of a Showgirl“: Тејлор Свифт го најави својот 12-ти студиски албум

Тејлор Свифт го најави својот 12-ти студиски албум, „Животот на шоугерла“, повторно предизвикувајќи еуфорија кај обожавателите. Таа ја објави веста на својата официјална веб-страница во вторник, точно во 00:12 часот. Иако датумот на објавување сè уште не е познат, винилните изданија на албумот, според информациите од нејзината веб-страница, ќе бидат испратени пред 13 октомври.

Претходни шпекулации

Шпекулациите за пристигнувањето на нов албум кружат со недели, а очекувањата беа дополнително поттикнати од најавата од официјалниот маркетинг тим на Тејлор Нејшн. Тие споделија слајдшоу од 12 фотографии на TikTok на кои пејачката е облечена во портокалова боја, со пораката „Размислуваме за кога таа рече „Се гледаме во следната ера…““. Исто така, беше објавено и специјално ограничено винилно издание во нијанса „portofino orange glitter“ (портокалова со ефект на светки).

Истиот ден, обожавателите забележаа уште една трага. Дванаесет минути пред објавувањето на TikTok, популарниот подкаст „New Heights“, воден од партнерот на Свифт и играч на Канзас Сити Чифс, Тревис Келси, и неговиот брат, поранешниот играч на Филаделфија Иглс, Џејсон Келси, објави портокалова слика со заматена силуета на социјалните мрежи. Многумина претпоставија дека е Свифт. Пејачката брзо потврди дека ќе се појави во шоуто, а кратко тизер видео ја покажа како вади албум од нејзината актовка, чија корица остана заматена.

Продолжување на успешна музичка кариера

„Животот на една шоугерла“ го следи минатогодишниот „The Tortured Poets Department“, објавен во средината на рекордна турнеја која заработи над 2,2 милијарди долари за две години на пет континенти, што ја прави најпрофитабилна турнеја на сите времиња. Новиот албум е исто така првото издание на Свифт откако ја врати сопственоста на целиот нејзин опус. Во мај, таа го купи својот каталог со снимки од инвестициската фирма „Шамрок Капитал“, за неоткриена сума.

Битката за авторски права и реизданија

Пејачката со години се залага за проект за реиздавање на своите први шест албуми, познати како „Верзија на Тејлор“. Таа одлучи да го стори тоа откако нејзиниот ран каталог беше продаден и препродаден од музичкиот менаџер Скутер Браун, што значеше дека ја изгуби контролата врз своите снимки. Реизданијата не се само технички копии, туку вклучуваат и нови песни, скриени изненадувања и визуелни елементи што дополнително го откриваат нејзиниот уметнички процес. Досега се објавени четири – „Бестрашен“, „Ред“, „Спеак сега“ и „1989“ – и секој албум дебитираше на врвот на топ листите на Билборд.

Со „1989“ (Верзија на Тејлор), објавен во октомври 2023 година, Свифт го постави рекордот за најмногу албуми број еден од жена во историјата, надминувајќи ги сите нејзини современици и зацврстувајќи го својот статус како еден од најуспешните музичари на сите времиња. Со објавувањето на новиот проект, обожавателите сега со нетрпение го очекуваат моментот кога официјално ќе пристигне „Животот на една шоугерла“.