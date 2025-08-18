Теренс Стамп, актер од „Супермен“ и „Присила, кралица на пустината“, почина на 87 години: „Остави зад себе извонреден опус“

Теренс Стамп почина. Имаше 87 години.

Семејството на актерот изјави за Ројтерс дека тој починал во недела, на 17 август.

„Тој остава зад себе извонреден опус, и како актер и како писател, кој ќе продолжи да ги допира и инспирира луѓето во годините што доаѓаат“, рекоа тие во изјава за медиумот. „Бараме приватност во ова тажно време“.

Стамп доби номинација за Оскар за филмот „Били Бад“ од 1962 година. Познат првенствено по своите улоги како негативци, тој го играше генералот Зод во „Супермен“ од 1978 година и „Супермен 2“ од 1980 година, а се појави и во „Волстрит“, „Авантурите на Присила, кралица на пустината“ и „Палата со духови“, меѓу другите.

Тамп е роден во Лондон во 1938 година. Неговиот татко бил во Трговската морнарица и поголемиот дел од детството на Стамп го поминал подалеку од семејството. Како дете, Стамп го доживеал бомбардирањето на Лондон во Втората светска војна.

„Првиот филм што го видов се викаше „Beau Geste“, со Гари Купер“, изјави тој за BFI во 2013 година. „Мајка ми ме однесе да го гледам. Веројатно имав помалку од четири години. Купер играше војник во Легијата на странци. Не го сфатив влијанието, но остави неизбришлив впечаток врз мене.“

Своите актерски аспирации ги чуваше во тајност. „Дури кога го добивме нашиот прв телевизор – мислам дека имав околу 17 години, а веќе бев на работа – почнав да кажувам работи како: „О, би можел да го направам тоа“, изјави тој за BFI. „Татко ми едноставно ме исклучуваше. Веројатно се обидуваше да ме спаси од многу агресија. Тој искрено веруваше дека луѓе како нас не прават такви работи.“

Соништата на Стамп опстојаа. Тој доби стипендија за студирање на Академијата за драмски уметности „Вебер Даглас“ и наскоро почна да настапува во репертоарски театар. Се спријатели со колегите млади актери Мајкл Кејн и Питер О’Тул.

Неговото филмско деби беше во филмот „Били Бад“ од 1962 година, во кој ја играше главната улога. Доби номинација за Оскар за најдобар спореден актер и го освои Златниот глобус за најперспективен машки новодојденец.

Во 2002 година, тој изјави за NPR дека Кејн, кој му бил цимер, му помогнал да научи некои од основите на филмската глума пред да стигне на сетот, и откако камерите се снимаа, се чувствувал како дома. „Кога го започнав филмот, се случи нешто неверојатно бидејќи едноставно го открив тоа – беше како да го знаев“, рече тој. „Беше како да ми е апсолутно втора природа. Сè што видов што беше ново, го разбрав речиси веднаш.“

Стамп се поврза со свингинг сцената во Лондон од 60-тите. Неговите улоги во тој период ги вклучуваа „Модести Блез“ од 1966 година и „Далеку од лудата толпа“ од 1967 година со Џули Кристи (со која исто така излегуваше).

Но, како што заврши деценијата, неговата работа пресуши. „За мене е мистерија“, изјави тој за „Гардијан“ во 2015 година. „Бев во мојот најдобар период. Кога завршија 1960-тите, едноставно завршив со тоа. Се сеќавам дека мојот агент ми рече: „Сите бараат млад Теренс Стамп“. И јас си помислив: „Млад сум“. Имав 31, 32 години. Не можев да поверувам.“ Тој го напушти Лондон и го помина поголемиот дел од деценијата патувајќи сè додека, додека беше во Индија, не доби телеграма во која му беше понудена улога покрај Кристофер Рив во „Супермен“ од 1978 година.

„За време на тој период надвор од екранот, се трансформирав себеси“, изјави тој за медиумот. „Веќе не се гледав себеси како главен човек. Она што се случи во мене ми овозможи да ја прифатам улогата и да не се чувствувам засрамено или депресивно што го играм негативецот. Едноставно решив дека сега сум карактерен актер и дека можам да направам сè.“ Тој се врати и за „Супермен 2“ од 1980-тите.

Стамп глумеше во „Хит“ од 1984 година, што беше неговата прва главна улога по повеќе од една деценија. Во 1991 година, тој ја освои Сребрената мечка за најдобар актер на Берлинскиот меѓународен филмски фестивал за неговата работа во „Белтенеброс“.

Во 1994 година, тој повторно успеа да се извлече од кутијата на негативецот во „Авантурите на Присила, кралицата на пустината“. Во него, тој играше транс жена по име Бернадет, која патува на патување со драг кралици играни од Хуго Вивинг и Гај Пирс. Стамп доби широко признание за својата изведба и беше номиниран за најдобар актер и на Златните глобуси и на БАФТА наградите.

„Кросдресинг постои барем уште од Шекспир“, изјави Стамп за PEOPLE во 1994 година. „Би било убаво ако поголемата андрогинија беше следниот голем општествен развој. Ќе ги олесни односите.“ Тој изјави за PEOPLE дека е особено возбуден што публиката ќе го види во главна улога. „Сигурен сум дека Холивуд ќе каже: „Знаевме дека е одличен негативец; сега знаеме дека има одлични нозе.“ Јас живеам во надеж“, се пошегува тој.

Стамп изјави за BFI во 2013 година дека се плашел да каже „да“ за проектот, но бил охрабрен од пријател да го направи тоа. „Дури кога стигнав таму и го надминав стравот, тоа стана едно од најголемите искуства во целата моја кариера“, рече тој. „Веројатно беше најзабавното нешто што сум го направил во мојот живот.“ Во 2024 година беше објавено дека екипата на Присила ќе се обедини за продолжение.

Стамп се појави во филмот „Војна на ѕвездите: Фантомската закана“ од 1999 година, но тој за списанието „Емпаер“ во 2013 година изјави дека сметал оти режисерот Џорџ Лукас бил повеќе фокусиран на визуелните ефекти отколку на актерите, па затоа решил да не се враќа за другите епизоди на трилогијата.

Неговите други филмски заслуги вклучуваат „Електра“ од 2005 година, „Ги паметиш и Валкири“ од 2008 година, „Бирото за прилагодување“ од 2011 година, филмот „Мистерија за убиство“ на Адам Сандлер од 2019 година и „Последната ноќ во Сохо“ од 2021 година.

Стемп имаше само неколку телевизиски појавувања; тие вклучуваа улога како Џор-Ел, биолошкиот татко на Супермен, во серијата „Смолвил“. Џор-Ел, кој го играше Стемп, се појави само како бестелесен глас.

Стемп се ожени со Елизабет О’Рурк во 2002 година. Таа имаше 29 години; тој имаше 64 години. Тие се разведоа во 2008 година.