Теренс Хауард се повлекува од актерството: „Ова е крај за мене“

САД- Теренс Хауард е подготвен да си замине од актерството. За време на интервјуто за Entertainment Tonight на црвениот тепих за претстојната серија на Peacock The Best Man: The Final Chapters, Хауард ја откри својата одлука да ја нарече отказ и да направи простор за новата генерација на теспијци кои се етаблираат како ѕвезди. Додека ја објаснуваше својата одлука, актерот, роден во Чикаго се присети на неговиот разговор со иконскиот актер Сидни Поатје за пензионирањето.

„Ова е крај за мене. Не знам дали тоа е крајот за останатите“, рече тој, мислејќи на неговите колеги од најдобрата екипа. „Во најголем дел се пензионирав пред две години. Јас завршив. Го прашав Сидни Поатје пред 10 години дали сака да работи повеќе, а тој рече: „Зошто би ги поминал моите последни 10 години имитирам себеси?“ И до тоа стигнав“.

„Дојдов до точка кога сега го дадов најдоброто што го имам како актер. Сега уживам да гледам како се појавуваат други нови таленти и не сакам да се имитираат себеси“.

Како што продолжи, тој ги повтори своите позитивни мисли во врска со новото училиште на забавувачи, дури отиде дотаму што им аплаудираше за тоа што прават работи што не можеше да ги направи.

„Да, има некои подобри актери кои можат да прават работи што јас никогаш не сум можел да ги направам“, рече тој. „Значи, сакам да им аплаудирам, сакам да бидам возбуден за она што го прават“.

Хауард го имаше своето актерско деби во 1992 година како Џеки Џексон во Џексонови: американски сон.

Една од најприфатените улоги на 53-годишникот ја вклучува Hustle & Flow од 2005 година, каде што тој го играше DJay, макро во Мемфис, кој се обидува да го промени својот живот. Изведбата на Хауард го привлече вниманието на Оскар, добивајќи номинација за најдобар актер.