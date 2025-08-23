Тексас и Калифорнија отвораат политичка војна во Америка

Сенатот на Тексас рано наутро во саботата усвои закон за прераспределба на областите, со кој пет од демократските места во Конгресот на Тексас ќе им бидат префрлени на републиканците.

Сенатот на Тексас го усвои законот со 18 гласа „за“ и 11 „против“, а гласањето беше очигледно по партиски линии.

Потврдата од страна на Сенатот на Тексас дојде откако Претставничкиот дом на Тексас го усвои во среда, според американските медиуми.

Предлогот сега оди кај републиканскиот гувернер Грег Абот да го потпише за да стане закон.

Зајакнување на контролата на републиканците

Во моментов, републиканците држат 25 од 38-те места во Конгресот на Тексас, а со тоа мапирање, тие би можеле да освојат до 30, сите во изборните единици каде што Трамп победи минатата година со најмалку 10 процентни поени.

Републиканците, вклучувајќи го и претседателот Доналд Трамп, отворено признаа дека со создавање нови изборни единици се обидуваат да го зајакнат своето влијание во Тексас и да помогнат во зачувувањето на мало мнозинство во Претставничкиот дом, каде што републиканците моментално држат 219 од 435 места, а демократите држат 212.

Демократски одговор од Калифорнија

Како одмазда против обидот на републиканците да ги прецртаат политичките мапи во Тексас, законодавците од Калифорнија во четврток одобрија план за прераспределба на областите за да им дадат на демократите пет дополнителни места во Конгресот.

Демократите во Калифорнија протуркаа три предлог-закони низ нивниот Сенат и Законодавно собрание пред рокот во петок за да ги спроведат промените на време за специјалните избори на 4 ноември.

Можно проширување во други делови од земјата

Прецртањето на изборните единици во САД обично се прави на секои десет години по пописот, неодамна во 2020 година, но менувањето на границите на областите во средината на деценијата е невообичаено.

Конфликтот на линијата Тексас/Калифорнија би можел да започне еден вид војна за нови области според желбите на двете политички партии. Републиканските држави Охајо, Флорида, Индијана и Мисури најавуваат слични мерки, како и Мериленд и Илиноис, кои се под демократите.

Мнозинството Американци веруваат дека прекројувањето на изборните единици за максимизирање на политичката добивка е лошо за демократијата, според анкетата на Ројтерс/Ипсос.