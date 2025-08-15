Тејлор Свифт ја именува песната „Животот на една шоугерла“ по Елизабет Тејлор: Ја објасни врската

Втората песна од 12-тиот албум на Тејлор Свифт, „Животот на една шоугерла“, е именувана по иконската актерка Елизабет Тејлор.

„Сакав некако, како, да ги разубавам различните аспекти на тоа како се чувствуваше [турнејата Ерас]… да се биде на крајот од ноќта кога сето ова се случи“, рече 35-годишната Свифт за време на нејзиното појавување во среда, 13 август, во подкастот „New Heights“. „Нема да можеш да си легнеш до 4 часот наутро после ова, но мораше да прескокнеш 50 милиони обрачи на патеката со пречки што е твое шоу, и успеа. „Имаше уште две по ред, но успеа вечерва. Тоа е сè што е важно во моментов.“

Момчето на Свифт, Тревис Келс, се вмеша за да забележи дека поп-ѕвездата била навистина „шоугерла“ за време на европскиот дел од Ерас во 2024 година. Обожавателите, во меѓувреме, забележаа преку социјалните медиуми дека класичната холивудска ѕвезда, која почина во 2011 година, исто така била шоугерла за време на својата кариера.

„Елизабет Тејлор: позната детска ѕвезда во 1940-тите и уште поголема суперѕвезда во 1950-тите“, напиша еден корисник на социјалните мрежи преку X. „Таа се здоби со слава на 16 години, а стана уште поголема 10 и 20 години подоцна. [Елизабет] беше мажена осум пати. Тејлор можеше да се осврне на ова со перцепцијата на медиумите за неа и нејзините партнери во текот на нејзината кариера.“

Елизабет го сними својот прв филм во 1942 година, глумејќи во „There’s One Born Every Minute.“. Потоа глумеше во National Velvet, Life With the Father, Cat on a Hot Tin Roof, Butterfield 8, Cleopatra и многу други.

Покрај нејзината прославена и наградувана актерска кариера, Елизабет беше позната по своите бројни, многу рекламирани романси. Таа беше мажена осум пати и честопати привлекуваше внимание каде и да одеше.

Синот на Елизабет, Кристофер Вајлдинг, дури еднаш откри дека аурата на Свифт го потсетува на неговата покојна мајка.

„Па, не можам да ви опишам колку ја почитувам Тејлор Свифт. Сега сум Свифти. [Нејзината објава на Инстаграм] на крајот од таа претседателска дебата беше толку одлична“, изјави 70-годишната Вајлдинг за „Гардијан“ во септември 2024 година, осврнувајќи се на поддршката на Свифт за поранешната потпретседателка Камала Харис пред општите избори, нарекувајќи се себеси „Дама-мачка без деца“ по критиките на сегашниот потпретседател Џ.Д. Венс за невенчаните жени. „Огромна почит за неа. Тоа ме потсетува малку на истиот дух што го имаше мајка ми.“

14-кратната добитничка на Греми, исто така, се спореди себеси со актерката од „Кој се плаши од Вирџинија Вулф?“.

„И тој може да биде мој затворски чувар / Бартон за оваа Тејлор“, пее таа во „Ready for It“, правејќи игра на зборови со своето име и споменувајќи го двократниот сопруг на добитничката на Оскар, Ричард Бартон.

Не само што „Репутација“ на Свифт содржеше почит кон Елизабет, туку музичкиот феномен повторно ја спомена во видео на Инстаграм од декември 2023 година. Во тоа време, пријателката на Свифт, Кели Телер, ѝ подари прстен од опал за нејзиниот 34-ти роденден. („Животот на една шоугерла“ исто така содржи песна наречена „Опалит“, веројатно инспирирана од вештачката верзија на скапоцениот камен.)

„Ова е нереално, Кели, опал и син топаз“, се воодушеви Свифт во клипот. „Ова е како подарок за Елизабет Тејлор, а не за мене.“

Кели, која е во брак со актерот Мајлс Телер, подоцна ја нарече Свифт „мојата Елизабет Тејлор“.

Албумот „Животот на една шоугерла“ ќе биде достапен во петок, 3 октомври.