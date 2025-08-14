Тејлор Свифт го покажа омотот на новиот албум, датумот на излегување и листа на песни

Тејлор Свифт го најави својот нов, 12-ти студиски албум во долгоочекуваното појавување во подкастот „Њу Хајтс“, водено од нејзиното момче Тревис Келс и неговиот брат Џејсон. Во интервјуто кое траеше речиси два и пол часа и привлече повеќе од милион гледачи, пејачката отворено зборуваше не само за музиката, туку и за нејзината врска со ѕвездата на НФЛ, битката за сопственост врз нејзините песни, хобија и семеен живот.

Кога излегува?

Новиот албум, наречен „Животот на една шоугерла“, треба да излезе на 3 октомври и ќе содржи 12 песни, симболична референца на фактот дека тоа е нејзиниот 12-ти оригинален албум. Последната, насловна песна, ќе биде соработка со пејачката Сабрина Карпентер.

Кога ја прашаа за портокаловата боја што доминира во визуелните ефекти на албумот, Свифт едноставно одговори: „Се чувствувам како да е еден вид енергична боја, како мојот живот“. Таа додаде дека албумот е за тоа што се случувало „зад сцената“ за време на нејзината исклучително успешна турнеја „Ерас“. „Ова е плоча што сакав да ја направам долго време“, рече таа.

Албумот е создаден за време на европскиот дел од турнејата. „Настапував три дена, потоа имав три слободни дена, а потоа летав за Шведска за да го снимам тоа… Бев физички исцрпена, но ментално бев одлична“, рече таа.

Четири верзии од албумот се достапни за претходна нарачка – „It’s Beautiful“, „It’s Rapturous“, „It’s Frightening“ и „Sweat and Vanilla Perfume“.

Албумот е продуциран од Макс Мартин, Шелбек и Тејлор Свифт.

Листа на песните

The Fate of Ophelia Elizabeth Taylor Opalite Father Figure Eldest Daughter Ruin the Friendship Actually Romantic Wish List Wood Cancelled! Honey The Life of a Showgirl (featuring Sabrina Carpenter)

Отворено зборуваат за нивната врска, семејство и живот надвор од сцената

Во текот на епизодата, Свифт и Келси изгледаа исклучително опуштено, честопати држејќи се за раце. Пејачката, исто така, откри „зелено знаме“ што го забележала уште на почетокот кај Тревис: неговата способност да одржува долгорочни пријателства. „Тревис има исти пријатели уште од веројатно четиригодишна возраст“, рече таа.

Келс, од друга страна, ја припиша заслугата за нивната врска за нејзините турнеи. „Да не отидев на тоа шоу, и да бев само воодушевена и заробен…“ призна тој. Свифт, исто така, сподели некои среќни вести за здравјето на нејзините родители. Нејзиниот татко Скот „е добро“ откако ова лето беше подложен на петкратна бајпас операција, додека нејзината мајка „доби ново колено“ и исто така добро се опоравува.

Бегство од интернет и нови хобија

Поп-ѕвездата откри дека зема голема пауза од интернет за да го зачува своето ментално здравје. „Ако вашиот алгоритам ви дава критики или дури и пофалби од себе, создавате екосистем каде што сте во центарот на сè. Едноставно не мислам дека тоа е здраво“, објасни таа.

Наместо тоа, таа се занимава со хобија како сликање, готвење и печење, признавајќи дека во моментов е „опседната со квасец“.