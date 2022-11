Тејлор Свифт е првата ѕвезда која цела година е бр.1 на „Билборд“ 

САД- Тејлор Свифт постигна уште еден успех на најновата листа на Billboard Artist 100 (датирана од 12 ноември), станувајќи првиот изведувач што поминал цела година на бр.1.

Таа заработи рекордна 52-та недела на врвот на табелата (не последователно), благодарение на континуираното признание на нејзиниот последен албум Midnights. Албумот додаде втора недела на бр.1 на Билборд 200 со заработени 342.000 еквивалентни албумски единици, според Luminate. Тоа е најголем вкупен број за втора недела за албум откако Adele’s 25 привлече 1,162 милиони во вториот кадар на топ-листата од 19 декември 2015 година. Таа вест првпат ја објави Билборд.

Сите 20 песни од Midnights (13 од неговата стандардна верзија и седум од неговата „3am Edition“) се најдоа на топ-листата Billboard Hot 100 втора недела по ред, предводена од „Anti-Hero“, која заработи втора недела на бр. 1, а во топ 10 следат „Lavender Haze“ (бр. 6), „Midnight Rain“ (бр. 7) и „Bejeweled“ (бр. 9).

Вчера, Свифт се здружи со продуцентот Џек Антоноф и неговиот соло проект Bleachers за нова верзија на „Anti-Hero“ со издвојување на Midnights.

Во новата верзија, Антоноф го презема вториот стих, менувајќи ја лириката за „секси бебе“ во „уметнички братче“. Тој пее: „Понекогаш се чувствувам како сите да се уметност, брат, во последно време / И јас само ги судам на ридот / Премногу тешко да се дружам и да зборувам за твоето познато бебе / Пробиј низ срцето на вината од 90-тите.

Во објавата на Инстаграм за промовирање на новата верзија, Свифт напиша: „Верзијата на „секси бебе“ на Џек е „уметност братче“ и искрено се надеваме дека ќе збуни исто толку луѓе.

Минатата недела беше откриено дека Свифт доминира и на топ листите во Обединетото Кралство за втора недела и, во тој процес, ја добила битката со реиздадениот албум Revolver на Битлси за број 1 .

На 1 ноември, Свифт ја објави американската турнеја U.S. leg of Taylor Swift | The Eras Tour. Веста беше објавена во јавноста само неколку дена откако единаесеткратната добитничка на Греми ја прекина продажбата на стриминг, физички и винил албуми низ целиот свет.