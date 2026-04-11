Такер Карлсон: Израел е познат по уценувањето на американските претседатели

На социјалната мрежа Truth Social, американскиот претседател Доналд Трамп сè повеќе напаѓа поединечни новинари и влијателни лица, вклучувајќи го и Такер Карлсон, кого некогаш го нарече херој.

Според Трамп, Карлсон и неколку други новинари и влијателни лица се „луди“, а причината за нападите била нивната критика кон американскиот претседател за неговата одлука да го нападне Иран.

Карлсон, или поточно неговата компанија Tucker Carlson Network (TCN), одлучи да одговори на специфичен начин.

Тие посветија посебен дел на нивниот дневен билтен за односите на Израел со САД, а особено со лидерите на земјата.

„Медиумите не го известуваат тоа, но Израел има долга историја на уценување на американските претседатели. Еден пример е Бил Клинтон. Тие го уценуваа со аудио снимка што ја потврдува аферата со Моника Левински, а за возврат го добија ослободувањето на шпионот Џонатан Полард. Не се шегуваме, навистина се случи“, се наведува во билтенот на TCN.

Тие се сетија на оваа приказна поради она што го нарекоа моментални напори на американската администрација да ја запре војната во Иран.

„Како и со многу работи, „специјалниот сојузник“ на САД покажа дека користи валкани трикови за да ги постигне своите цели. Кампањи со валкани пари, изнуда, уцени, физички закани, па дури и закани со атентат. Во нивните антихристијански кампањи, тие покажаа дека целта секогаш ги оправдува средствата. Тие немаат резерви во врска со уништувањето животи“, напишаа тие.

TCN истакнува дека првиот приоритет на Израел е да ја продолжи војната со Иран, со посебен акцент на американското вклучување.

„Тие знаат дека американските напади во име на Израел се најдобриот начин да ги прошират своите граници и да станат глобална суперсила, и ако се постигне мировен договор, нивните планови ќе пропаднат. Со оглед на минатото на Израел, нивните лидери ќе сторат сè за да обезбедат продолжување на крвопролевањето. Тие може да се обидат со уцена на Трамп од ерата на Клинтон или нешто многу полошо“, вели TCN.

Тие исто така тврдат дека Трамп е под неверојатен притисок и дека луѓето лојални на Израел го прогонуваат секој пат кога ќе каже нешто што не им се допаѓа. Тие истакнуваат дека многу други, не само Трамп, би полуделе поради тоа.

„Нема поагресивна група од нив, луѓето лојални на Израел во Соединетите Држави, без разлика колку биле разгалени од секоја администрација во минатото. Тие никогаш не се благодарни, секогаш сакаат повеќе и не даваат простор за компромис на никого“, рекоа тие во соопштение.

Конечно, тие изјавија дека причината за ова соопштение е токму начинот на кој Трамп го опиша Карлсон и дека не сакаат да се впуштат во расправија, туку да ја разберат ситуацијата во која се наоѓа Трамп.

„Тој е под притисок што не можете ни да го замислите, поради што ги напушта своите предизборни ветувања и се претвора во политичарите што вети дека ќе ги уништи. Тој не би се однесувал вака освен ако не е уценуван од нешто многу лично и сериозно. Секако се надеваме дека ќе може да се справи со тоа“, се наведува во билтенот на TCN.