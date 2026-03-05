Судот ги ослободи Латас и Лазаров за поткастот во кој зборуваа за силување и се смееја

Кривичниот суд Скопје ги ослободи Драган Павловиќ-Латас и јутјуберот Стефан Лазаров, во чиј поткаст гостинот раскажуваше за злоставување и силување девојка, објави порталот „СДК“. Првично, двајцата добија осудителна пресуда во Кривичниот суд Скопје, но по поднесените жалби, судии од кривичниот оддел на Апелацискиот суд Скопје ја укинаа пресудата и ја вратија на повторно судење. Во контроверзниот разговор Павловиќ-Латас и Стефан Лазаров се смееја на насилството. Поткастот беше емитуван на 14 февруари 2023 година.

​Од Судот за „СДК“ потврдија дека во повтореното судење, судијката Дијана Груевска-Илиевска донела ослободителна пресуда. Двајцата се ослободени согласно член 403, став 1, точка 1 од Законот за кривична постапка. Според наведениот член, делото за кое се обвинети не е кривично дело.

Обвинителот Даниел Коцев ќе поднесе жалба до Апелациониот суд Скопје.

Основното јавно обвинителство (ОЈО) Скопје пред надлежниот суд поднесе обвинителен предлог против новинарот Драган Павловиќ-Латас и јутјуберот Стефан Лазаров за кривично дело Ширење расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем од член 394-г, став 1, во врска со член 22 од Кривичниот законик. Двајцата се обвинети дека преку компјутерски систем ширеле расистичка и ксенофобична репрезентација на идеја која промовира насилство врз жени, со што предизвикале реакции и чувство на згрозеност и вознемиреност кај јавноста.

​Беа изречени и мерки за обезбедување присуство на обвинетите. Истиот овој суд што сега донесе ослободителна пресуда, претходно му го одзеде пасошот на Латас.

​Граѓанските организации за заштита на човековите права остро го осудија интервјуто емитувано на Јутјуб-каналот на Лазаров како поттикнување на кривичното дело Родово базирано насилство и ги повикаа компаниите што се рекламираат во подкастот на Лазаров да ги повлечат рекламите поради содржините во кои се одобрува и се повикува на насилство.

По повод интервјуто, Здружението на новинари на Македонија, Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници и Советот за етика во медиумите на Македонија го осудија говорот со кој се поттикнува насилство и се стимулира родова дискриминација.

Од СДСМ реагираа дека „преземањето целосна контрола врз судството и обвинителството и поставувањето луѓе на Мицкоски ги дава резултатите. Наместо неговото понижувачко, омаловажувачко и деградирачко третирање на жената, јавно, во поткаст, да биде санкционирано, Латас е ослободен. Токму во период после трагичниот настан во Карпош како последица на семејно насилство и бројни институционални пропусти“.