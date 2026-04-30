Се затвора сендвичарницата „Седмица“ кај Грчка амбасада

По речиси четири децении работа, своите врати ги затвора првиот дуќан на една од најпрепознатливите сендвичарници во Скопје – „Седмица“, лоцирана кај Грчката амбасада.

Веста се прошири преку социјалните мрежи, каде граѓани споделуваат спомени и емоции поврзани со местото кое со години беше симбол на скопската гастрономска сцена. „Седмица“ ќе остане запаметена по својот препознатлив хамбургер со помфрит во сендвичот, како и по специфичниот мајонез со кари, кој за многумина беше дел од автентичното искуство.

Покрај храната, сендвичарницата важеше и за место со човечки однос кон вработените, кои, според сведоштвата, не работеле во недела и за време на празници – реткост во угостителскиот сектор.

И покрај промените на пазарот и појавата на модерни и „фенси“ концепти, „Седмица“ успеа да го задржи своето место кај љубителите на класичниот хамбургер, обединувајќи неколку генерации скопјани.

„Денес го изедов последниот хамбургер таму. Со среќа понатаму и благодарам за сите спомени од младоста“, стои во една од објавите која предизвика бројни реакции.

Со затворањето на овој локал, Скопје губи уште едно место кое беше дел од секојдневието и урбаната меморија на градот.