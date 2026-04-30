Продолжена грејната сезона во Скопје – уште два дена парно

30/04/2026 14:24

Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад (РКЕ) ја информира јавноста дека водејќи се од основните цели на Законот за енергетика за обезбедување на квалитетно снабдување со енергија на потрошувачите и заштита на правата на потрошувачите на енергија ги задолжи ЕСМ Снабдување, ЕСМ Енергетика и Енерџи Еколинк (поранешна Топлана Скопје Север) да продолжат со греење и во следните два дена, на 1-ви и 2-ри мај, иако грејната сезона завршува на 30 април.

„Одлуката следува по добиените пет дневни податоци за среднодневната температура на воздухот од Управата за хидрометеоролошки работи, кои покажуваат дека се очекуваат невообичаено ниски температури за овој период од годината. Целта е достигнување на високи стандарди во исполнување на јавната услуга снабдување со топлинска енергија за греење“, информираат од РКЕ. 

Поврзани содржини

Се затвора сендвичарницата „Седмица“ кај Грчка амбасада
Доделени наградите за најдобри новинарски стории на тема „Факти и дезинформации за климатските промени“
На 5 мај ќе се изрече пресуда за тројца полицајци за пожарот во „Пулс“ Кочани
Излетниците и демонстрантите за 1 Мај може да здивнат: Нема да врне, но ќе биде студено
„Призма“: Врховниот суд реши дека Камчев нема право на оштета во „Рекет“
Кому ги носел парите уапсениот директор на инспекторатот за земјоделство. Дали на министерот, праша пратеничката Петровска
Прирачниците против врсничко насилство на „Макпетрол“ се доставуваат во училиштата низ земјата
Лансирана веб-платформата „Регион без отпад“

