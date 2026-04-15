Страв од природата – нова фобија на урбаниот човек

Иако науката одамна потврди дека престојот на отворено е клучен за менталното здравје, зајакнувањето на имунитетот и намалувањето на стресот, се појавува еден парадоксален тренд што го загрижува научниот свет. Имено, кај сè поголем број луѓе природата не буди чувство на спокој, туку длабока аверзија, гадење или страв. Овој феномен, познат како биофобија, до неодамна беше занемарен во истражувањата, но новите студии укажуваат дека негативниот однос кон природниот свет е во пораст, што директно ги поткопува напорите за зачувување на екосистемите и го нарушува квалитетот на човечкиот живот, пишува „Medicalexpress“.

За разлика од биофилијата, која претставува вроден афинитет кон живиот свет, биофобијата е адаптивен механизам што еволутивно нè штител од вистински закани. Сепак, денес овој страв често ги надминува рационалните рамки. Новата сеопфатна студија на речиси двесте научни трудови открива дека биофобијата е резултат на комплекс од надворешни и внатрешни фактори. Додека надворешните се однесуваат на физичката средина и намалената изложеност на дивиот свет, внатрешните фактори како личните особини, возраста и нивото на знаење играат клучна улога во обликувањето на нашите ставови. Научниците забележуваат дека луѓето со подлабоко познавање за природата имаат значително помали шанси да развијат негативни чувства кон неа.

Интересно е што стравот не е насочен само кон објективно опасните видови како отровните змии или големите месојади. Биофобијата сè почесто се манифестира и кон потполно безопасни суштества, како што се локалните видови жаби или инсекти, што доведува до апсурдни ситуации каде луѓето поддржуваат агресивно уништување на корисни животни само поради субјективно чувство на нелагодност. Ваквото однесување создава опасна дистанца помеѓу човекот и неговото природно живеалиште, што во урбаните средини станува уште поизразено.

За среќа, постојат стратегии за справување со овој феномен. Еден од најчестите пристапи е постепената изложеност, која може да се движи од едноставно поминување повеќе време во природа до специјализирани клинички терапии за надминување на специфични фобии. Образованието исто така игра витална улога, бидејќи разбирањето на функциите на видовите и нивното однесување ја демистифицира природата и ја намалува несигурноста. Дополнително, техниките за ублажување на конфликти помагаат во случаи каде негативните чувства се рационални, како на пример кај земјоделците кои трпат штети од дивечот.

Како што нашиот секојдневен живот станува сè поурбанизиран, а дивите предели се претвораат во „далечно ехо“, зачувувањето на љубовта кон природата станува прашање на опстанок. Разбирањето на целиот спектар на нашите односи со природниот свет – од воодушевување до аверзија – е неопходно за да го вратиме балансот кој е потребен за здрави луѓе и стабилни екосистеми.