Стив Харли, пејачот на групата „Кокни ребел“ почина на 73 години

Стив Харли, фронтменот на британската рок група „Кокни ребел“, почина на 73 години.

Неговата најпозната песна беше Make Me Smile (Come Up and See Me), која стана број еден на топ листите во 1975 година. Музичарот до неодамна беше на турнеја, но ги откажа закажаните настапи поради лекување од рак.

Неговата ќерка Грета рече дека Харли „почина мирно дома“, додавајќи: „Знаеме дека многу ќе им недостасува на луѓето ширум светот“.

„Кој го познавал, знаеше дека неговото срце зрачи само клучни елементи. Страст, добрина, дарежливост. И многу повеќе, во изобилство“, напиша Грета во соопштението. „Песната на птиците од неговата шума која толку многу ја сакаше ја пееше за него. Неговиот дом беше исполнет со звуците и смеата на неговите четири внуци“.

Почит му беа оддадени на Стив Харли во музичката индустрија во неделата, по веста за неговата смрт. Пејачот и текстописец Мајк Бат, кој има работено со Харли на многу песни, го опиша како „драг пријател“ и „убав човек“. „Каков талент. Каков лик“, напиша тој на Икс.

Харли е роден во јужен Лондон во 1951 година и ја основа „Кокни ребел“ во раните 1970-ти. Оригиналниот бенд го сочинуваа Харли, Жан Пол Крокер, тапанарот Стјуарт Елиот, басистот Пол Џефрис и гитаристот Ник Џонс.

Нивниот деби студиски албум „The Human Menagerie“ беше издаден во 1973 година. Дел од него беше прочуената песна „Себастијан“. Друг хите е „Here Comes The Sun“, кој беше издаден во 1976 година.

Во декември, Харли на својата официјална веб-страница напиша дека „се бори со гаден рак“ од кој се лекува. Тој рече дека првата половина на 2023 година била „магична“ додека тргнал на европска турнеја со членовите на бендот, додавајќи: „Таму надвор, на патот, тоа е местото каде што живеам“. Но, втората половина од годината беше тешка бидејќи бендот беше принуден да ги откаже настапите во живо по неговата дијагноза. „Тоа е заморно и заморно. Но, борбата продолжува“, напиша тој. „И за среќа, проклетиот натрапник не влијае на гласот. Повеќето вечери пеам и свирам“.