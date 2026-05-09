Ставен под контрола пожарот кај Чернобил, нема опасност од радијација

09/05/2026 20:14

Стотици пожарникари продолжуваат да се борат со шумскиот пожар во забранетата зона околу поранешната нуклеарна централа во Чернобил во Украина.

Украинските власти соопштија дека ситуацијата е под контрола и нема опасност од радијација. Пожарот бил предизвикан во четвртокот од две руски беспилотни летала. Досега се изгорени повеќе од 1.200 хектари, а за гасење на пожарот се ангажирани 374 пожарникари.

Забранетата зона е воспоставена по експлозијата на четвртиот реактор во Чернобил на 26 април 1986 година, предизвикувајќи ја најлошата нуклеарна несреќа во историјата.

Радиоактивните облаци се раширија низ големи делови од Европа, достигнувајќи до северниот и западниот дел од континентот.

