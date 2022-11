„Стар сум“. Брус Спрингстин ги брани високите цени на билетите за претстојната турнеја

САД– Во пост Брус Спрингстин ги брани високите цени на билетите за претстојната турнеја.

За прв пат, рок-ѕвездата се осврна на контроверзноста околу цената на билетите за неговата претстојна турнеја со E Street Band.

Имиџот на претставник на работничката класа за Спрингстин беше фатален кога билетите за турнејата се искачија дури и до 5.000 американски долари, што ги разочара долгогодишните обожаватели. Менаџерот на Спрингстин, Џон Ландау, претходно ја бранеше одлуката да се користи динамичниот модел на цени на Ticketmaster, кој ја менува цената на билетите врз основа на побарувачката. Тврдејќи дека огромното мнозинство на продадени билети биле во опсег од 200 долари, Ландау тврди: „Верувам дека во денешното опкружување, тоа е фер цена да се види некој кој универзално се смета за меѓу најголемите уметници на неговата генерација“.

Спрингстин имаше сличен аргумент во новото интервју за Ролинг Стоун.

„Она што го правам е многу едноставна работа. Им велам на моите момци: „Излезете и видете што прават сите други. Ајде да наплаќаме малку помалку.“ Тоа се генерално насоките. Излегуваат и го гасат. Во изминатите 49 години или колку и да свириме, прилично сме биле таму под пазарната вредност. Уживав во тоа. Тоа беше одлично за фановите.

Овој пат им реков: „Еј, имаме 73 години. Момците се таму. Сакам да го правам она што го прават сите други, мои врсници.“ Така и се случи. Така направија.

Но, купувањето билети стана многу збунувачки, не само за фановите, туку и за уметниците. Во крајна линија е дека повеќето од нашите билети се целосно достапни. Тие се во тој прифатлив опсег. Ние ги имаме тие билети кои и онака некаде ќе одат по таа [повисока] цена. Брокерот за билети или некој ќе ги земе тие пари. Велам, „Еј, зошто тие пари да не одат кај момците кои ќе бидат таму горе и се потат три часа навечер за тоа?

Создаде можност тоа да се случи. И така, во тој момент,го прифативме. Знам дека беше непопуларно кај некои фанови. Но, ако има какви било поплаки , може да си ги вратите парите“.

Со оглед на сите нешта, Спрингстин изгледа релативно незагрижен од реакцијата. “Стар сум. Многу работи ги земам на такт [се смее]. Не сакате да ве критикуваат. Сигурно не ви се допаѓа да бидете постер момче за високите цени на билетите. Тоа е последното нешто што претпочитате да бидете“, рече Спрингстин, пред да додаде: „Но, така помина. Мора да ги поседувате одлуките што сте ги донеле и да излезете и само да продолжите да давате се од себе. И тоа беше мојот став за тоа. Мислам дека ако луѓето дојдат наконцертот, добро ќе се забавуваат“.

Спрингстин и Е Стрит Бенд ќе заминат на пат почнувајќи од февруари 2023 година, со десетици датуми ширум светот кои ќе ги држат зафатени до јули. Шефот се зафркаваше дека ќе бидат најавени дополнителни концерти во иднина, а тој ќе размисли да го промени начинот на продажба на билетите за тие.

Во меѓувреме, обожавателите можат бесплатно да го фатат Спрингстин како настапува преку видеото од неговото неодамнешно триноќно појавување на The Tonight Show, каде што го прикажа својот новообјавен соло албум, Only the Strong Survive.