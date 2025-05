Спрингстин ја критикува „корумпираната, некомпетентна и предавничка“ администрација на Трамп

Манчестер– Брус Спрингстин не ја изгуби својата острина или својата подготвеност да ја каже вистината пред власта. Во само најновиот пример, рок-иконата го критикуваше Доналд Трамп од сцената за време на концертот на Спрингстин и Е Стрит Бенд во Манчестер, Велика Британија, во среда, опишувајќи ги САД како „моментално во рацете на корумпирана, некомпетентна и предавничка администрација“.

„Моќниот Е Стрит Бенд е тука вечерва за да ја повика праведната моќ на уметноста, на музиката, на рокенролот во опасни времиња“, рече страсниот Спрингстин зборувајќи од сцената пред да ја свири „ Land of Hope and Dreams“.

Тој додаде: „Во мојот дом, Америка што ја сакам, Америка за која пишував, која беше светилник на надеж и слобода 250 години, моментално е во рацете на корумпирана, некомпетентна и предавничка администрација. Вечерва ги молиме сите што веруваат во демократијата и во најдоброто од нашиот американски експеримент да се кренат со нас, да ги кренат своите гласови против авторитаризмот и да дозволат слободата да ѕвони!“

Подоцна на концертот, според локалните извештаи, Спрингстин се вратил на напаѓање на Трамп. Stereogum објави дека пред соло изведбата на „House of a Thousand Guitars“, Спрингстин рекол: „Последната контрола на моќта откако ќе пропаднат проверките и рамнотежата на владата се луѓето, ти и јас. Во сојузот на луѓето околу заеднички сет на вредности сега е сè што стои помеѓу демократијата и авторитаризмот. На крајот на краиштата, сè што имаме сме едни со други.“

И уште подоцна на настапот, Stereogum објави дека Спрингстин одржал долг говор пред да ја отсвири својата песна „My City Of Ruins“. „Во моментов се случуваат некои многу чудни, необични и опасни работи. Во Америка, ги прогонуваат луѓето затоа што го користат своето право на слобода на говор и го искажуваат своето несогласување. Ова се случува сега.

„Во Америка, најбогатите луѓе наоѓаат задоволство во тоа што ги напуштаат најсиромашните деца во светот на болест и смрт. Ова се случува сега. Во мојата земја, тие наоѓаат садистичко задоволство од болката што им ја нанесуваат на лојалните американски работници. Тие го поништуваат историскиот закон за граѓански права што доведе до поправедно и плурално општество. Тие ги напуштаат нашите големи сојузници и се залагаат за диктатори против оние што се борат за својата слобода. Тие ги ограничуваат американските универзитети кои не се поклонуваат пред нивните идеолошки барања. Тие ги отстрануваат жителите од американските улици и, без соодветна законска постапка, ги депортираат во странски центри за притвор и затвори. Сето ова се случува сега.“

Спрингстин заклучува: „Мнозинството од нашите избрани претставници не успеаја да го заштитат американскиот народ од злоупотребите на несоодветен претседател и непослушна влада. Тие немаат никаква грижа или идеја за тоа што значи да се биде длабоко Американец.“ Америка за која ви пеам 50 години е вистинска и без оглед на нејзините недостатоци, тоа е голема земја со одличен народ. Затоа ќе го преживееме овој момент. Сега имам надеж, бидејќи верувам во вистината на она што го рекол големиот американски писател Џејмс Болдвин. Тој рекол: „На овој свет нема толку човештво колку што би сакал, но има доволно“. Да се ​​помолиме.“

Спрингстин, кој моментално е на глобалната турнеја „ Land of Hope and Dreams“, не е непознат за жестоките критики кон Трамп и беше цврст критичар на Трамп во текот на неговиот прв мандат како претседател. Во октомври 2019 година, Спрингстин изјави во интервју за CBS This Morning дека Трамп „нема разбирање за длабокото значење на тоа што значи да се биде Американец“.

Неговата критика кон Трамп доаѓа откако холивудската ѕвезда Роберт Де Ниро го нападна американскиот претседател на Канскиот филмски фестивал во вторник.

„Во мојата земја, се бориме како пекол за демократијата што некогаш ја земавме здраво за готово“, рече Де Ниро.

„Тоа влијае на сите нас овде, бидејќи уметноста е демократска, уметноста е инклузивна и ги зближува луѓето, како вечерва. Уметноста бара вистина. Уметноста ја прифаќа различноста и затоа уметноста е закана“, додаде Де Ниро, кој е отворен критичар на американскиот претседател.

„Затоа ние сме закана за автократите и фашистите“, додаде тој.

Де Ниро примајќи ја почесната Златна палма за животно дело го заврши својот говор со повик до луѓето да му се спротивстават на Трамп „без насилство, но со голема страст и решителност“.

„Време е секој што се грижи за слободата да се организира, да протестира и кога ќе има избори, се разбира, да гласа. Да гласа“, додаде актерот. (Холивуд репортер)