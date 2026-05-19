Според Пренџов СДСМ ја задолжил државата повеќе од ВМРО-ДПМНЕ

Љупчо Пренџов, пратеник од редовите на ВМРО-ДПМНЕ на гостување во дебатната емисија „Само вистина“ на Канал 5 телевизија се осврна на економските политики кои ги презема власта и направи паралела на економските политики кои беа преземани од опозициската СДС. Тој додаде дека во поглед на задолжувањата, во рамки на Буџет, државата била дупло задолжена за време на опозициската СДСМ.

„Во 2017 година кога вашиот поранешен лидер ја презема власта, ставката камати во рамки на тогашниот буџет била 133 милиони евра, толку оваа држава плаќала за камати и била задолжена од сите влади заедно до појавата на Зоран Заев на политичката сцена. Денес, имаме 323 милиони евра за камати во рамки на Буџет. Значи земате држава со 133 милиони евра за камати, тоа се пари фрлени во воздух, а ја оставате со 323 милиони, дупло, тоа е околу тоа кој ја задолжува Македонија“, рече Пренџов.

Пренџов нагласи дека дефицитот во периодот 2019-2023 година изнесувал 4.5%, додека во периодот 2024-2025 година изнесува 4%, и додаде дека растот изнесува 3,5%, додека кога СДСМ биле управувачко мнозинство, како што кажа, растот изнесувал 2,8%.

„Сооднос на економски раст и дефицит, дефицитот е најлош во периодот 2019-2023 година, а е најдобар во периодот 2024-2025 година. Имаме 3,5% раст, 4% дефицит. Кога вие сте биле управувачко мнозинство сме имале 2,8% раст, 4.5% дефицит, и тоа е втората лага која што морам да ја демистифицирам“, објасни Пренџов.

Пренџов се осврна на рефинансирачките циклуси на земени кредити од страна на опозициската СДСМ, и нагласи дека токму кога СДСМ биле мнозинство, во Собрание се правеле и по три задолжувања на една седница.

„Сте се задолжиле во март 2024 година, 99 милиони за регионална гасификација, потоа Програма за одржливост и отпор, 50 милиони, истата недела сте се задолжиле 90 милиони за Договор за заем заснован на политики на Република Македонија, потоа следната недела сте се задолжиле со 100 милиони евра макрофинансиска стабилност, и затоа беше нов ден ново задолжување“, посочи Пренџов и додаде:

„Во поглед на денешните задолжувања, во рамки на буџетот за којшто и јас и вие полемизиравме, во рамки на Комисијата за финансирање и буџет, многу добро знаете дека планираниот дефицит за оваа година беше една милијарда и 300 милиони евра, многу добро знаете дека една милијарда ги земаме како обврзница, а овие 300 милиони пишува дека ќе бидат од надворешно финансирање. До околу 15 банки имаме пуштено понуда, од 8 ни е одговорено и имаме каматна стапка од 2,1%, што е најниска на било која држава што се задолжила. И трето, долгот не е 300 милиони, рековме дека ќе биде 260 милиони, бидејќи сметаме дека ќе добиеме добиеме дополнителни средства од страна на ЕУ, врз основа на реформите и Планот за раст којшто, повторно, како и лани во март, така и оваа година ќе ги направиме сите реформи и први ќе ги добиеме средствата. Тоа е вистината“.