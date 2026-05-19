Советот на обвинители контра власта: За одговорност се одлучува со докази, не со пресови

Случајот со мазутот за ТЕЦ Неготино ја „скара“ власта со Советот на јавни обвинители. Од таму денес порачаа дека одговорноста на обвинител се утврдува со факти и докази, а не врз основа на политички изјави или јавен притисок.

Реакцијата следува по барањата од ВМРО-ДПМНЕ Советот да реагира за запирањето на истрагата за набавките на мазут. Од Советот наведуваат дека јавнoобвинителските одлуки во конкретни предмети се носат според Законот за кривичната постапка и дека за нив постои процедура за правен лек. Оттаму нагласуваат дека Советот не е орган што може да влијае врз текот или исходот на конкретни истражни и обвинителски постапки, ниту да дава насоки и наредби за одлуки на обвинителствата.

Советот на обвинители дополнително посочува дека ако постојат сомнежи за незаконито, нестручно или несовесно постапување на јавен обвинител, законот предвидува посебни механизми за утврдување одговорност. Тие механизми, како што наведуваат од Советот, се водат врз основа на конкретни факти и докази, а не под притисок од политички изјави.