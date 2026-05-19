Советот на обвинители контра власта: За одговорност се одлучува со докази, не со пресови

19/05/2026 16:10
Совет на јавни обвинители (Фото: Слободен печат)
 
Случајот со мазутот за ТЕЦ Неготино ја „скара“ власта со Советот на јавни обвинители. Од таму денес порачаа дека одговорноста на обвинител се утврдува со факти и докази, а не врз основа на политички изјави или јавен притисок.
 
Реакцијата следува по барањата од ВМРО-ДПМНЕ Советот да реагира за запирањето на истрагата за набавките на мазут. Од Советот наведуваат дека јавнoобвинителските одлуки во конкретни предмети се носат според Законот за кривичната постапка и дека за нив постои процедура за правен лек. Оттаму нагласуваат дека Советот не е орган што може да влијае врз текот или исходот на конкретни истражни и обвинителски постапки, ниту да дава насоки и наредби за одлуки на обвинителствата.
 
Советот на обвинители дополнително посочува дека ако постојат сомнежи за незаконито, нестручно или несовесно постапување на јавен обвинител, законот предвидува посебни механизми за утврдување одговорност. Тие механизми, како што наведуваат од Советот, се водат врз основа на конкретни факти и докази, а не под притисок од политички изјави.
 
Во јавноста случајот останува чувствителен бидејќи започна како голема истрага за набавки во енергетска криза, а заврши без обвинение. Правниот следен чекор е можен приговор од оштетеното правно лице до Вишото јавно обвинителство, право што обвинителството го наведува во рок од осум дена од приемот на наредбата за запирање на истражната постапка.

Со тоа предметот се префрла од политичката сцена назад во институционалната процедура. Прашањето веќе не е само дали истрагата требало да заврши со обвинение, туку и дали правосудниот систем може да ја објасни одлуката доволно јасно за да ја зачува довербата во постапувањето по предмети со висок јавен интерес.

Овинителството за гонење организиран криминал и корупција  по едногодишна истражна постапка не  утврдило дека осомничените ги сториле кривичните дела што им се ставале на товар, ниту дека постои друго кривично дело што се гони по службена должност.Предметот опфаќаше сомнежи за злоупотреби при јавни повици, незаконито склучување договори и анекси, како и перење пари во набавките на мазут спроведени во услови на енергетска криза. Обвинителството наведе дека во постапката биле анализирани финансиски и договорни документи, вешт наод и искази од сведоци, претставници на ЕСМ, ТЕЦ Неготино и економски оператори со лиценца за трговија со мазут.

 
 

Поврзани содржини

Македонските затвори умерено пренатрупани, земјата меѓу водечките по должина на изречените казни
 Д-р Трифуновски: Органодарителството како најтешка одлука, остава најсилна светлина позади себе
Мостот на „Љубљанска“ до крајот на годината ќе поврзува три населби – никнува и парк крај Лепенец
Подмладокот на СДСМ бара повлекување на измените на Законот за студентски стандард: Власта сака да скрати од студентите
Мицкоски од Разловци со повик за обединување за националните интереси
УХМР најави продолжен викенд со дожд, грмежи и силен ветар
ВМРО-ДПМНЕ избра претседатели на 43 општински комитети
Аларм поради се почестото вклучување на контроверзниот „Родителски фронт“ во јавните расправи

Најчитани