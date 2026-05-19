 Д-р Трифуновски: Органодарителството како најтешка одлука, остава најсилна светлина позади себе

19/05/2026 16:24
Илустрација
Д-р Александар Трифуновски, хирург-уролог и член на тимот за трансплантација, во рамки на националната кампања, што се реализира под мотото „Органодарителството ѝ дава највисока смисла на човечноста!“, апелира за унапредување на органодарителството.
 
-Чинот на органодарителство се јавува во најтешките моменти од животот на едно семејство. Лицето остава порака на своето семејство, а дава шанса за живот на друго лице или на повеќемина. Апелирам за унапредување на органодарителството. Најтешките одлуки во животот оставаат најсилна светлина позади себе, вели д-р Трифуновски.

Министерот за здравство, Азир Алиу посочува дека пораката на докторите кои секојдневно се соочуваат со пациенти што чекаат трансплантација е најсилниот повик за поголема општествена свесност за потребата од дарување органи.
 
-Органодарителството е длабока човечка одлука со која надежта продолжува да живее. Наша обврска е како институции да го развиваме системот, да работиме на зголемување на довербата и да создаваме култура во која дарувањето органи ќе биде препознаено како чин на солидарност, емпатија и највисока почит кон животот, порачува министерот Алиу.

Поврзани содржини

Македонските затвори умерено пренатрупани, земјата меѓу водечките по должина на изречените казни
Мостот на „Љубљанска“ до крајот на годината ќе поврзува три населби – никнува и парк крај Лепенец
Советот на обвинители контра власта: За одговорност се одлучува со докази, не со пресови
Подмладокот на СДСМ бара повлекување на измените на Законот за студентски стандард: Власта сака да скрати од студентите
Мицкоски од Разловци со повик за обединување за националните интереси
УХМР најави продолжен викенд со дожд, грмежи и силен ветар
ВМРО-ДПМНЕ избра претседатели на 43 општински комитети
Аларм поради се почестото вклучување на контроверзниот „Родителски фронт“ во јавните расправи

Најчитани