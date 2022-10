Спејси: Не сакав да признам дека сум геј затоа што татко ми беше неонацист

САД– Оскаровецот Кевин Спејси се плашел да се изјасни како геј поради расистичките, хомофобични и антисемитски ставови на својот татко.

„Мојот татко беше бел расист и неонацист. Никогаш не зборував јавно за тие работи. Пораснав во многу комплицирана семејна динамика“, рече Спејси за својот татко Томас Фаулер.

Признанието на Спејси дојде на клупата за сведоци во Њујорк во понеделникот, каде што актерот се соочува со Ентони Рап во граѓанска парница од 40 милиони долари. Рап тврди дека Спејси се обидел сексуално да го искористи во 1986 година кога имал само 14 години. Рап во своето сведочење го обвини Спејси дека е измамник бидејќи не е отворен хомосексуалец.

„Да наречете некого измамник, значи да кажете дека некој живее во лага. Јас не живеев во лага. Само не сакав да зборувам за мојот приватен живот“, рече Спејси.

Говорејќи за својата рана младост, Спејси откри дека како момче бил преплашен бидејќи бил принуден да слуша расистички предавања полни со говор на омраза. Кога му рекол на својот татко дека сака да биде актер, тој му одговорил: „Немој да станеш п*дер“.

„Не сакам да го кажам тој погрден збор. Се чувствував засрамен“, рече Спејси во текот на сведочењето. Тој истраел во желбата да стане актер затоа што сакал да ја смее мајка си Кетлин и затоа што таа му всадила љубов кон филмот.

Спејси е еден од најпознатите холивудски актера, добитник на два „Оскара“, за споредна улога во Bringing in the Suspects и за главна улога во The Whirlwind of Life. Но, во 2017 година, откако Рап го обвини за сексуален напад, следуваа уште неколку слични обвинувања против Спејси, чија кариера потоа пропадна. (Асошиетед прес)