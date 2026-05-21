„Спејс икс“ излегува на берза, Илон Маск ќе биде уште побогат

21/05/2026 14:24

Американската компанија „Спејс икс“ (SpaceX) официјално ги потврди плановите за својата прва понуда за тргување со акции.

Плановите беа објавени во поднесокот за хартии од вредност, што е неопходен за секоја компанија што планира да излезе на берза. Првичната јавна понуда, според познавачите, би го направила извршниот директор на „Спејс икс“, Илон Маск, уште побогат и воедно прв билионер во светот, што според аналитичарите е пресвртница што покажува колку е навистина богата технолошката индустрија.

Се очекува првичната јавна понуда на „Спејс икс“ да предизвика голем интерес кај инвеститорите поради претходните резултати на компанијата во вселенската индустрија и во сателитскиот интернет.

Иако нема официјални информации за тоа кога ќе се одржи првичната јавна понуда, се говори дека тоа би можело да се случи веќе следниот месец. Според Ен-би-си (NBC), ова би можело да биде најголемата првична јавна понуда досега, иако тоа ќе се знае дури по официјалното објавување. Имено, во апликацијата до Комисијата за хартии од вредност на САД, која го регулира пазарот на капитал, не беше наведено колку пари компанијата планира да собере преку првичната јавна понуда.

Најголемата првична јавна понуда досега беше онаа на „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) во 2020 година кога заработката достигна 29,4 милијарди долари.

Некои аналитичари веруваат дека оваа првична јавна понуда на „Спејс икс“ е само пазарен тест за Маск, кој нема најдобар јавен углед во последните години. Блиските односи со сегашниот претседател Доналд Трамп и „Операцијата ДОГЕ“ (DOGE) го чинеа губење на популарноста и кај граѓаните и кај инвеститорите. Сепак, иако „Тесла“ во овој миг минува низ тежок период, таа сепак има јадро од верни обожаватели, кои се подготвени да вложат пари во производите и во акциите на компанијата. 

Поврзани содржини

Славески: Mожна e корекција на основната каматна стапка ако има натамошни инфлациски притисоци
Нов датум за исплата за премијата за тутунот – почетокот на јуни
„Костал Македонија“ за десет години постоење се вброи меѓу петте најголеми македонски извозници
Халкбанк со нова докапитализација од 40 милиони евра, силен сигнал за раст и стабилност
Во април: Годишен раст од 9,3% на вкупните депозити и од 13,3% на вкупната кредитна поддршка
Претседателот на РКЕ, Ацо Ристов, предводи делегација во Кина, ќе се запознаваат со технологии за третман на отпад
Успех на „Тиквеш“ во Лондон: Златен медал за црвеното вино „Babuna 2023“ и нови меѓународни признанија
Пет нови лета до Виена, Краков, Вроцлав, но и до Сицилија и Сардинија

Најчитани